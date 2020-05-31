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台中振興經濟 陳時中：合作創造防疫奇蹟

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中央疫情指揮官陳時中(中)與台中市長盧秀燕一起拍宣傳短片。記者黃寅/攝影
中央疫情指揮官陳時中(中)與台中市長盧秀燕一起拍宣傳短片。記者黃寅/攝影

號稱最強業配王的中央疫情指揮官陳時中下午走訪台中振興經濟，同時為7月登場的「第2屆台中購物節」宣傳。對於防疫成績，他說不敢為自己打分數，而是大家「合作創造防疫奇蹟」未來6月7日解封後還有賴大家繼續合作。

市長盧秀燕今說，因為爭取陳時中前往的商圈和店家太多，因此特別把大家集合在一起，一起由陳時中幫大家。

因此今天現場有超過200位商圈、農會、觀光業代表輪番上台「走秀」，還由陳時中與盧秀燕一起用順口溜方式一一介紹，現場也擺出琳瑯滿目的特色名產請他大力宣傳。

盧秀燕也與陳時中一同為商品拍攝宣傳短片，以多元特色的手勢、口號宣傳。

活動在前身是帝國糖廠的台中產業故事館舉辦，盧秀燕與陳時中穿上「2020台中購物節」專屬白T恤出席，並與韭讚麵、葫蘆墩米、紫鄉芋片、安農香腸等29區農特產品拍照，宛如「辦桌美食秀」，接著更與農會、商圈、旅宿代表與各團體合拍CF，合力行銷台中。

為感謝陳時中為台中行銷，盧秀燕特別致贈「澎湃包」與「薩克斯風」禮物，其中澎湃包除裝有太陽餅、珍珠奶茶酥、梨山茶包、南棗核桃糕，以及手工皂跟乾洗手液等防疫聖品，還有印有阿中部長肖像的特製煎餅，展現創意與巧思；薩克斯風則是后里具代表性產業，展現台中人滿滿熱情與謝意。

陳時中說，台中防疫有成，讓疫情相對安全穩定，因此特別感謝台中配合防疫。

盧秀燕日前接到陳時中的感謝電話，特別進一步邀約陳時中到台中振興經濟，陳時中也爽快答應。

台中市府指出，後疫情時代來臨，市府全力拚經濟，歡迎大家到台中拚經濟、幫產業、逛商圈。

台中市製餅業者巧思做出有陳時中等人肖像的煎餅。記者黃寅/攝影
台中市製餅業者巧思做出有陳時中等人肖像的煎餅。記者黃寅/攝影
中央疫情指揮官陳時中(中)看著台中市長盧秀燕(左)秀給他看的菇製品。記者黃寅/攝影
中央疫情指揮官陳時中(中)看著台中市長盧秀燕(左)秀給他看的菇製品。記者黃寅/攝影
中央疫情指揮官陳時中(右三)與台中市長盧秀燕(右二)一起和商圈店家合影。記者黃寅/攝影
中央疫情指揮官陳時中(右三)與台中市長盧秀燕(右二)一起和商圈店家合影。記者黃寅/攝影

陳時中 盧秀燕
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