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基隆、新北大雨特報！對流發展旺盛注意雷擊、溪水暴漲

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防疫旅遊超前部署 明道大學師生到廬山淨山

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣明道大學原住民族學生社、國際學生等社團師生與廬山社區發展協會合 辦精英野溪溫泉步道及塔羅灣溪淨山活動。圖／明道大學提供
彰化縣明道大學原住民族學生社、國際學生等社團師生與廬山社區發展協會合 辦精英野溪溫泉步道及塔羅灣溪淨山活動。圖／明道大學提供

彰化縣明道大學原住民族學生社、國際學生等社團師生與南投縣仁愛鄉廬山社區發展協會合 辦精英野溪溫泉步道及塔羅灣溪淨山活動，希望掌握疫情趨緩時機，為政府推動的防疫旅遊、安心旅遊超前佈署，以帶動發展社區經濟。

明道師生40餘人昨天與廬山社區發展協會成員一同進入精英野溪溫泉步道及塔羅灣溪岸，沿途撿拾步道及塔羅河岸石縫中的垃圾，廬山社區發展協會總幹事張鈞凱還為師生介紹原鄉植物的特定用途，社區居民也指導學生體驗原住民生活文化，學習製作竹筒飯。

廬山社區發展協會希望發展部落文化觀光，為社區尋找新亮點，帶動微型經濟，張鈞凱說，行銷部落特色旅遊，除了要有豐富的歷史人文、好山好水，更要靠大家一起來維護美麗的山林。

領隊明道國際學院詹宗家組長說，明道大學已連續六年到原鄉服務，投入淨山、社區彩繪、關懷社區獨老幼小活動，也學習原住民手工藝文化、製作賽德克族獵首笛、菖蒲手鍊等，每次的服務學習對台灣學生或國際生而言都深具教育意義。

明道餐旅系的馬來西亞學生楊敏莉說，她非常喜歡廬山，今年已是她連續4年到原鄉服務。材料能源系的布農族學生伍凱威說，優美的自然環境維護不易，希望遊客在美麗山林中遊憩時也能自動自發，發揮公德心響應垃圾不落地，自己也會好好鍛鍊，未來持續為自己的部落發展盡一份心力。

彰化縣明道大學原住民族學生社、國際學生等社團師生與廬山社區發展協會合 辦精英野溪溫泉步道及塔羅灣溪淨山活動。圖／明道大學提供
彰化縣明道大學原住民族學生社、國際學生等社團師生與廬山社區發展協會合 辦精英野溪溫泉步道及塔羅灣溪淨山活動。圖／明道大學提供

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