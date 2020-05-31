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兩波冷鋒助攻 芬園精品荔枝「早大荔」搶市
今年氣候因素，預計全台荔枝將盛產，彰化芬園鄉果農楊耀煌多年來投入種植台農七號「早大荔」荔枝，因產季較早，現在已提早搶市，拍賣價格也是傳統「黑葉仔」荔枝的2倍，今年產量大，除了透過電商、賣場銷售，芬園農會也幫忙銷售。
荔枝以往盛產，常因產量過大價格不佳，造成果農血本無歸，楊耀煌原本非專業果農，退休後在父親的荔枝園，試著種植農試所嘉義分所育成的新品種台農7號「早大荔」，每年5月底可收成，比玉荷包提前採收，也比黑葉荔枝更早3周，避開荔枝盛產期，具市場優勢。
楊耀煌說，去年暖冬，1公頃的「早大荔」只收了1千斤，收成量銳減，今年1月因有兩波冷空氣，冷累積時間足夠，花開得好，今年各品種的荔枝都會有產量，但南部玉荷包因乾旱與少、病蟲害多，產量品質都受影響，「早大荔」則順勢搶攻市場，今年約有2萬斤產量，農會也加入銷售，現在少量的「黑葉仔」拍賣價每台斤約20元，「早大荔」為50多元。
楊耀煌為讓精品荔枝便於保存、賣像佳，近年還設置水簾儲存設備，讓荔枝吹冷氣、保濕才出貨，楊耀煌說，「早大荔」因果形碩大、籽核小、甜度高，口感Q彈札實，且呈鮮艷亮麗的紅色，在送禮市場頗受歡迎。
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