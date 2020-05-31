後疫期時代推國旅 到南投防疫旅遊「森呼吸」

防疫新生活啟動，南投縣溫泉、遊樂區業者針對防疫旅遊規畫套裝行程，由旅行社同業當踩線團考察，為安心旅遊做準備；為落實防疫旅遊概念，強化戶外「森呼吸」，規劃住宿1人1床且最多2人1房、餐食1人1套且用餐梅花座等措施。

南投縣政府指出，交通部觀光局為推動防疫旅遊，由全台各地旅宿業者組成防疫旅遊團分梯次進行防疫遊程體驗，強化業者間交流，同時提升旅遊服務品質及防疫概念，盼促進國內旅遊精緻化，更帶動後疫期時代的國旅市場。

其中，防疫旅遊踩線團至南投縣參觀泰雅渡假村、九族文化村等溫泉區、遊樂區，遊程中強化戶外「森呼吸」，泰雅渡假村表示，除安排生態導覽解說、登山步道享受芬多精、登海拔500公尺天空步道眺望山巒，也規劃原民文化體驗活動。

針對疫情趨緩後的「防疫新生活」，南投旅宿業者仍針對遊客入園或入住仍維持量測額溫、噴酒精消毒，針對防疫團提供套餐、便當、自助餐取代合菜，並安排梅花座入席，有住宿需求也將安排1人1床的房型，且最多2人1房。