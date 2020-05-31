陳時中一中商圈只選1個點？ 商圈主委：怕人群不利防疫

中央疫情指揮中心指揮官陳時中下午到台中市一中商圈振興經濟，但只選了一家茶飲店前往，而非像一般的官員會在商圈裡徒步或多吃幾攤；為何只有一個點？商圈主委陳信志說，那是因為怕人群聚集，引起防疫反效果。

陳時中下午的行程是4時50分先到帝國糖廠的台中產業故事館與全市各商圈主委座談，接著6時20分抵一中商圈，在太平路下車即前往在一中街的茶飲店，做珍奶DIY，6時40分DIY結束後開始受訪10分鐘即離去。

陳信志說，有兩家電視台都要求說，希望陳時中能在受訪後到商圈裡走走，以增加畫面，但據了解這個建議並未被接受。原因和陳時中在台南時引起人群聚集，人和人之間距離小於1公尺，反而不利於防疫，因此此次更為謹慎，不希望因他的到達，反而造成不利於防疫的影響。

他說，至於會安排在該家嘟嘟茶飲店，那是因為市長盧秀燕認為台中是珍奶發源地，而且因先前海軍官兵在一中商圈集合，重創一中商圈店家生意，因此請陳時中到一中商圈振興經濟，並請商圈選擇商家，加上嘟嘟在一中商圈已29年，又是商圈的會員，所以最後決定就選嘟嘟。

為了此事，衛生局昨還特別到嘟嘟稽查，查過相關的衛生措施，十分謹慎。

陳信志說，真正一中商圈定議的街廓是在一中街和育才南街，春水堂距離商圈有點距離，也不是商圈會員，所以一開始即並未考慮。