陳時中珍奶DIY沒去發源地 春水堂：遺憾！

中央防疫指揮中心指揮官陳時中今下午到台中市振興產業經濟，行程規畫中會在一中商圈進行「珍奶DIY」但安排的並不是有珍奶發源地之稱的春水堂，引起春水堂總管理處協理劉彥伶在臉書發文表示「是在哈囉~？？」並指春水堂向來沒有政黨色彩「到底是幕僚不認真，還是盧市長故意的呢？」

劉彥伶是春水堂老闆劉漢介的女兒，她今指出，春水堂是台中市珍奶的發源地，珍奶DIY也是春水堂7年前配合台中市府觀旅局辦活動時推出的，至今都還持續著，已有2萬人參與過。對市府未選擇他們舉辦珍奶DIY活動，感覺「遺憾！」

她說，春水堂在商圈的育才北街和中友百貨裡都各有一家店，得知阿中部長要到一中商圈振興經濟，事前即主動與市府新聞局和觀旅局人員反映、連繫，表示願意參與此一活動，甚至都預先做好了準備，但市府只回以「如果要去，會先通知」接下來就沒消息了，怎知會帶往其他的茶飲店？

劉彥伶的貼文一出，引起不少臉友抱不平，表示「哇......這麼沒做功課，幕僚也太不認真了」、「一定是故意的！」「我一直以為是要去春水堂」等。

劉彥伶說，雖然這次遺憾未能為部長服務，但未來希望有機會為部長奉上一杯茶。