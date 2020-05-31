憂口罩解禁掀搶購潮 彰縣衛生局籲一般防飛沫堪用

因應疫情趨緩，明天將解禁口罩外銷，彰縣衛生局長葉彥伯說，民眾只有在進入醫療院所、照護機構才需戴「醫用口罩」，一般口罩也能防飛沫，所以不用一解禁就搶購醫用口罩。

中央流行疫情指揮中心日前宣布，6月1日起醫用口罩將定額徵用，多出來的口罩產能將開放國內販售或外銷，也不再限制寄往國外的口罩數量，相關政策將與2週9片的口罩實名制並行，民眾不用擔心買不到口罩。

針對明天是否就能自由購買醫用口罩，彰化縣內多間藥局負責人多向中央社記者表示，目前醫用口罩未到貨，價格也還沒有公布，只會販賣2週9片實名制的醫用口罩。

彰縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者採訪時說，據他的觀察，在疫情趨緩後，中央撥發給藥局的實名制醫用口罩，很多藥局根本賣不完，有存貨；先前要求大家戴口罩，主要是擔心病毒藉由飛沫傳染，但除了醫用口罩外，一般口罩也能防止飛沫。

葉彥伯解釋，醫用口罩防護力比較好，民眾如果要進入醫院、基層診所、老人養護中心以及長照機構等感染高風險的機構，才需要戴醫用口罩。

他強調，現在使用口罩的情境也大為放寬，只有在進入人多的地方，待的時間又超過半小時，且又都是陌生人的狀況下才需要戴口罩；像是搭高鐵、台鐵時，因為人數多，待在車廂的時間長，又不認識其他乘客身分，指揮中心才規定要戴口罩。

葉彥伯說，除了進入醫療院所等特定場所需要戴醫用口罩外，大多數的場合只要戴一般口罩就可以，所以民眾其實不用到藥局、藥妝店搶購醫用口罩，要購買口罩的話，也還有實名制的口罩可以購買。