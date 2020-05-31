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端午節將至 北市花博農民市集6月「大放粽」

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
夏天來臨，端午節將至，為讓民眾體驗不一樣的端午，台北市花博農市集以「六月入夏 放粽一下」為主題，6月起規劃一系列活動。圖／台北市產發局提供
夏天來臨，端午節將至，為讓民眾體驗不一樣的端午，台北市花博農市集以「六月入夏 放粽一下」為主題，6月起規劃一系列活動。圖／台北市產發局提供

夏天來臨，端午節將至，為讓民眾體驗不一樣的端午，台北市花博農市集以「六月入夏 放粽一下」為主題，6月起規劃一系列活動，除了每周獻上音樂饗宴之外，網羅南投縣、彰化縣、台北市、宜蘭縣等農會產地直送水果、應景食材，讓民眾採買回家做出好吃的粽子。

隨著疫情趨緩，台北市產發局表示，眾所期待的農學講堂將於6月準備開課，凡於農民市集攤位消費後，可向攤位索取收據，即可獲得一個名額，免費報名參加一堂課。

為慶祝端午節的到來，6月課程規劃「香蕉果醬優格杯」、「香蕉燕麥鬆餅」、「夏季草花世界」、「夏季草花DIY」，還有應景的「香包」、「客家粽」、「五穀雜糧粽」等教學。

台北市花博農市集舉辦「六月入夏 放粽一下」，6月6至7日是南投縣茶葉與香蕉周，6月13至14日是彰化縣紅龍果周，6月20至21日為綠竹筍周，由台北市農會邀集全國各地優質農特產品，同時獻上當季最新鮮的鮮甜綠竹筍。

至於6月27至28日是宜蘭哈密瓜周，宜蘭縣農會帶來「新世紀哈密瓜」，肉質細緻、香脆爽口的新世紀哈密瓜原產自新疆，而後透過原生種的改良，使其符合宜蘭氣候，是被譽為「瓜中之王」的水果。

台北市產發局指出，享受悠遊市集之餘，每周六或日的下午2點半至3點，規劃現場舞臺活動「音樂饗宴」，邀請各樂團精彩演出，相關訊息可至Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」查詢。

台北市花博農民市集，位於圓山捷運一號出口旁。圖／台北市產發局提供
台北市花博農民市集，位於圓山捷運一號出口旁。圖／台北市產發局提供
夏天來臨，端午節將至，為讓民眾體驗不一樣的端午，台北市花博農市集以「六月入夏 放粽一下」為主題，6月起規劃一系列活動。圖／台北市產發局提供
夏天來臨，端午節將至，為讓民眾體驗不一樣的端午，台北市花博農市集以「六月入夏 放粽一下」為主題，6月起規劃一系列活動。圖／台北市產發局提供

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