高齡化照服員好辛苦 彰化各界促訂63台灣照服日

台灣邁入老齡化社會，對照服員需求愈來愈大，義德發集團今天在彰化縣員林市圓林園生態公園舉辦「63台灣照服日」倡議活動，彰化縣長王惠美與各鄉鎮市長等一起送太陽花給優良照服員，也呼籲政府將每年6月3日定為63台灣照服日，喚起各界重視照顧服務員的重要性，並促進高齢照護的友善環境。

義德發集團董事長林亮暉表示，照顧服務員需經過90到142小時的專業課程訓練及實習，還要取得「照顧服務員單一級技術士證照」以提升專業照顧技能，照服員長期為這些失智與失能長輩默默付出，真的很辛苦，所以希望能號召各界倡議將希望6月3日訂為台灣照服日。

王惠美說，彰化縣65歲以上老人已逾20萬人，很感謝照服員對長輩的服務，由於台灣照服法通過的比較慢，像日本由日本的本國人照顧，相較下台灣過去都依賴外籍勞工照顧，但在少子化和高齡化的台灣社會，未來對照服員的需求會愈來愈高，而照服員需要受訓拿到證照，才能照顧長輩，所以應讓照服員的社會地位 提升，讓照服員做得更有尊嚴，也讓更各界都能知道照服員的辛勞，希望6月3日能訂為台灣照服日，明年就由彰化縣政府來辦理表揚大會。

今天與會者還有立委陳素月、前立委鄭汝芬、員林市長游振雄、彰化市長林世賢、埔心鄉長張乘瑜等人，一起向現場的優良照服員致贈太陽花致意，葳群基金會執行長林芳榛敘說「照服員，造福緣」，希望能透過設立照服日肯定照服員的職業價值與地位。