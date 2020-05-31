長輩千呼萬喚 台中長青學苑6月陸續復課

武漢肺炎疫情趨緩，中部縣市長青課程多已恢復，獨台中「落後」，中市社會局緊急與承辦的大學、社團等協調，后里丶大肚及北區6月可立即恢復課程，其他11區6月陸續開課，但仍佔二分之一因場地租借、師資調派等問題，必須延至7月1日才復課。

台中市的長青學苑共有21區、890班，規模龐大、學員數眾多，是很多7、80歲長輩學習、打發時間的天地，但因疫情發生，從今年一月停課，原本打算三、四月可恢復，公文通知多次卻因疫情嚴重，讓復課遙遙無期，老人們在家苦等。

近日台灣多數零確診，關懷據點等陸續恢復，彰化與南投的長青學苑也在五月就復課，台中遲無動靜被長輩們罵翻，議員陳本添說，長輩每天陳情不斷，抱怨無課可上在家好無聊，有些人「悶」身心疾病。

台中市府原本打算7月1日統一復課，經本報報導反映長輩心聲，社會局立即與承辦的大學、社團開會協調，北區、后里區與大肚區因為場地沒問題，6月1日已確定要復課。

另外包括西區、北屯、南屯、大里、潭子、大雅、神岡、沙鹿、梧棲與清水、大安等11區，也努力克服困難，預計在6月陸續復課。

社會局表示，剩下還有一半、共14區無法馬上恢復上課，仍須延到7月1日，主要是上課的場地租借期是半年，難以臨時提前，且有些老師與學員反映另有行程安排。