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甲文青茶飲不畏疫情逆勢展店 又省租金助社福

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
手搖飲集團「甲文青茶飲專売」不但在疫情期間逆勢展店，昨還在北區健行路開出進軍烘焙市場的第1家店 「the Eggy 一顆蛋‧糕」
手搖飲集團「甲文青茶飲專売」不但在疫情期間逆勢展店，昨還在北區健行路開出進軍烘焙市場的第1家店 「the Eggy 一顆蛋‧糕」

由逢甲商圈起家，最初由一群逢甲大學EMBA同學合夥創業的手搖飲集團「甲文青茶飲專売」不但在疫情期間逆勢展店，昨還在北區健行路開出進軍烘焙市場的第1家店 「the Eggy 一顆蛋‧糕」。負責人王朝藝上午說，甲文青集團下個月初將累計開出8家茶飲店，加上烘焙事業，未來要會站穩國內市場並進軍國際盃。

因為甲文青同時也利用the Eggy的樓上當做企業總部，省下原本在逢甲租辦公室的租金，降低了營業成本。他們想到到疫情期間社福單位收入銳減，因此還趁此次總部搬遷，把省下的租金20萬元捐給「財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會」的喜樂建廠計畫，做為支持身障就業專款，落實企業的社會責任。

王朝藝現也是逢甲商圈主委，他就讀逢甲大學EMBA班時，結合了同學創設了甲文青茶飲專売，現在他也是中興大學EMBA班學生，股東同時加入興大EMBA班同學，使得甲文青茶飲專売股東陣容更為龐大。

他指出，甲文青茶飲在健行路、大德街口這家店原訂四月就要開幕，但受疫情影響延後至昨天，也正好跟就在隔壁的the Eggy一起開幕。甲文青在疫情期間也還在板橋誠品、嘉義民雄以及雲林斗六各都開店，依照危機入市的投資概念進行布局。

至於新品牌the Eggy 主攻杯子蛋糕，所有的甜點皆使用品質保證的葉黃素雞蛋、歐洲進口奶油以及在地新鮮蔬果製作而成，並由專業甜點主廚帶領製作團隊每日現做，還不定期推出創意口味與產品，品項多元，滿足現代人愛嘗鮮的心願。

而且，品牌行銷團隊規劃以線上整合線下的銷售模式出發，以更彈性的服務平台與消費者建立互動關係。開幕推出限定美食「魚子醬冰淇淋」讓消費者能以一般價格吃到五星級甜點，街邊店也能有五星級的享受。

手搖飲集團「甲文青茶飲專売」在疫情期間逆勢展店，逢甲大學EMBA106高鋒班送花祝賀。圖／王朝藝提供
手搖飲集團「甲文青茶飲專売」在疫情期間逆勢展店，逢甲大學EMBA106高鋒班送花祝賀。圖／王朝藝提供
手搖飲集團「甲文青茶飲專売」在疫情期間逆勢展店，中興大學校友會送花祝賀。圖／王朝藝提供
手搖飲集團「甲文青茶飲專売」在疫情期間逆勢展店，中興大學校友會送花祝賀。圖／王朝藝提供
財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會院長林玉嫦（中）代表基金會受贈20萬元，同時頒發感謝牌給王朝藝（右）和中興大學校友會理事長王逸華（左）。圖／王朝藝提供
財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會院長林玉嫦（中）代表基金會受贈20萬元，同時頒發感謝牌給王朝藝（右）和中興大學校友會理事長王逸華（左）。圖／王朝藝提供

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