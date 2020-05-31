台中暑期營隊報名囉 品牌行銷丶實作機器人實用有趣

台中市政府勞工局除加強青年就業、創業外，8月份推出4種暑期青年營隊：勞工子女機器人夏令營、青年職場安全體驗營、創新前瞻青年菁英領袖營及青年職涯品牌行銷研習營，即日開放報名，報名截止日為7月15日。

暑期青年營隊首先登場是8月3至5日的「勞工子女機器人夏令營」參加對象為勞工子女且設籍台中市，就讀台中市國小4至6年級學童，帶領學童實作機器人。

第二場是8月12至13日的「青年職場安全體驗營」參加對象為台中市大專院校準大二至大四學生，營隊課程規劃「製造業製程安全」、「營造業施工安全」及「緊急事故應變及消防常識演練」現場體驗、分組實作演練及交流活動，建立職場安全衛生概念及防護意識。

第三場是8月14至17日的「創新前瞻青年菁英領袖營」參加對象為台中市政府青年事務諮詢委員會青年委員、台中大專校院學生代表及相關青年組織代表，安排名人講座、職人經驗分享、產業參訪等活動。

8月22至24日的「青年職涯品牌行銷研習營」，參加對象為設籍台中市或中彰投苗地區就讀大三升大四以上的青年學子，參加人數上限100人，協助青年規劃自我職涯發展、瞭解進入職場前須具備的能力，聘請嘉義大學多元樂學中心講師與青年一同玩桌遊開展職涯，加上業界達人實戰傳授各式職場必備攻略密技，協助青年為職業生涯打造專屬個人品牌。

詳細課程資訊可參閱聯合招生簡章，並掃瞄QR code瞭解課程，或至台中市政府勞工局網站查詢並洽各窗口。