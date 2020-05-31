一生必遊高美濕地 免費生態體驗8場次開放報名

世界知名的高美濕地有豐富的自然與人文資源，是台中知名生態旅遊景點，隨著疫情趨緩，台中市政府農業局委託台灣野鳥協會在落實防疫原則下，舉辦高美濕地生態體驗活動，將規劃8場次，6月2日起開始免費報名。

台中市農業局表示，今年度預計規劃8場次「高美野生動物保護區生物多樣性生態體驗活動」，從6月開始至8月止，每個月舉辦2到3梯次的免費導覽活動，由台灣野鳥協會高美濕地導覽解說人員帶領市民走入高美濕地，介紹濕地內的動植物生態，讓參與民眾了解生物多樣性的重要性，一起保護這塊土地。