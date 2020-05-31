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一生必遊高美濕地 免費生態體驗8場次開放報名

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
知名景點高美濕地免費生態體驗，將開放報名。圖／台中市農業局提供
知名景點高美濕地免費生態體驗，將開放報名。圖／台中市農業局提供

世界知名的高美濕地有豐富的自然與人文資源，是台中知名生態旅遊景點，隨著疫情趨緩，台中市政府農業局委託台灣野鳥協會在落實防疫原則下，舉辦高美濕地生態體驗活動，將規劃8場次，6月2日起開始免費報名。

台中市農業局表示，今年度預計規劃8場次「高美野生動物保護區生物多樣性生態體驗活動」，從6月開始至8月止，每個月舉辦2到3梯次的免費導覽活動，由台灣野鳥協會高美濕地導覽解說人員帶領市民走入高美濕地，介紹濕地內的動植物生態，讓參與民眾了解生物多樣性的重要性，一起保護這塊土地。

導覽活動訂於6月13及28日(6月2日開始報名)、7月11、18及26日(6月30日開始報名)、8月1、15及23日(7月20日開始報名)，活動內容包括導覽濕地生態、鳥類、植物、燈塔、高美社區文史景觀等，每梯次約45位，額滿為止，民眾可報名參加，報名可上網站 https://www.beclass.com/rid=2343b835e782470d698f 填寫資訊報名。

台中高美濕地，有豐富生態，木棧道隨潮汐變化，有開放時間。記者游振昇／攝影
台中高美濕地，有豐富生態，木棧道隨潮汐變化，有開放時間。記者游振昇／攝影

高美濕地
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