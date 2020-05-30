中捷旅客規則 進站禁飲食、衣物發臭可拒載

台中捷運綠線預計年底通車，中市府擬訂大眾捷運系統6項相關自治規則，包括旅客運送規則、行車安全規則等。旅客需注意的是，進站後不可飲食，如果有違反法令、善良風俗等行為，穿著或攜帶不潔、惡臭、異味的衣著、物品影響他人或公共衛生，中捷可拒載，退票給旅客。

市府交通局長葉昭甫表示，台中市大眾捷運系統相關自治規則包括旅客運送、行車安全、修建養護、行車人員技能體格檢查、車輛機具檢修、附屬事業經營管理辦法等6項，中捷將依此維持捷運營運安全、提供旅客優質的運輸服務。其中旅客運送規則部分，中捷公司已依相關規定擬訂旅客運送章則、旅客須知，將陸續公布。

葉昭甫說，中捷上路後，禁止在大眾捷運系統內飲食、嚼食口香糖或檳榔，隨地吐痰、檳榔汁等；也禁止在月台上嬉戲、跨越黃色警戒線，或其他影響作業秩序及行車安全行為，不聽勸阻者，最高可處1500元以上、7500元以下罰鍰。

如果在捷運裡騷擾他人，或有明顯傷害他人、自己；穿著或攜帶不潔、惡臭或異味的衣著、物品影響他人及公共衛生；需他人護送的旅客卻無護送人陪同；隨身攜帶物品的長度、體積造成他人重大不便，均可拒載，並退還票款。

葉昭甫說，旅客若未經許可攜帶經公告的危險、易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站、車輛內，或自行任意操控站、車設備，妨礙行車、電力等安全系統設備運作，將依規定處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

車輛機具檢修規則是規範每天營運前，要針對車輛的聯結、煞車、行駛、空調系統、車門等裝置實施各項檢查，確保行車安全。