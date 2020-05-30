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影／中科智慧創新創業競賽獵才「雲科抓住你」團隊奪冠

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
首屆「中科智慧創新創業競賽」總決賽今天下午登場，邀中科大廠擔任評審，挖掘出智慧科技產業潛力新秀。記者趙容萱／攝影
首屆「中科智慧創新創業競賽」總決賽今天下午登場，邀中科大廠擔任評審，挖掘出智慧科技產業潛力新秀。記者趙容萱／攝影

疫情趨緩，由科技部中部科學園區管理局舉辦的首屆「中科智慧創新創業競賽」總決賽今天下午在中科智慧機器人自造基地登場，共有22組學生創新團隊競逐，並邀中科大廠擔任評審，挖掘出智慧科技產業潛力新秀。

中科管理局公布，比賽由雲林科技大學「雲科抓住你」團隊以「開發熱塑性材料應用於氣壓軟性夾持致動器設計」奪冠，抱回冠軍獎牌及獎金10萬元；亞洲大學「LIQUID 製作團隊」「智慧養殖管理平台」、台灣科技大學「iExpoTech」團隊「智能虛擬互動會展系統」各獲得第2名獎牌及獎金5萬元。

中科管理局為培育產業新創團隊，舉辦首屆「中科智慧創新創業競賽」，以智慧機械、智慧醫療及人工智慧三大領域為主，廣發英雄帖，吸引國內81組大專院校學生組團隊報名參賽，選出22強進入總決賽，其中有學生團隊因新冠肺炎疫情激發出創新思維，提出無接觸式的電梯搭乘系統、虛擬互動會展系統等。

中科管理局局長許茂新說，今天的決賽邀請中科廠商合盈光電董事長許玄岳、千附實業董事長張瓊如、住華科技副董事長方麗如、和大工業董事長特助陳建廷，及潛在投資人代表台灣工研新創協會中部分會長梁瑞芳、爍益聯合會計師事務所王詩宜會計師等擔任評審，以創業經驗就產品技術、應用及市場競爭等提出務實意見與建議。

他指出，盼透過競賽，提供學生團隊展現創新能力、創意思維的舞台，並由產業專家、業師指導交流；期許每支新創團隊在競賽過後，都能將創意轉化為具體執行方案與產業接軌，深化學生與產業資源間的鏈結，為台灣產業挹注創新發展的活力。

首屆「中科智慧創新創業競賽」總決賽今天下午登場，邀中科大廠擔任評審，挖掘出智慧科技產業潛力新秀。記者趙容萱／攝影
首屆「中科智慧創新創業競賽」總決賽今天下午登場，邀中科大廠擔任評審，挖掘出智慧科技產業潛力新秀。記者趙容萱／攝影

創業 疫情
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