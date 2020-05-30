服務不中斷！洪慈庸辦公室今開張 延續在地服務

前立委洪慈庸雖未順利連任立委，但選後向選民承諾「將會繼續服務在地」，今日洪慈庸到辦公室與鄉親互動，也跟鄉親表示「服務不中斷！」。洪慈庸強調，過去在任期間有非常多重要建設與陳情案件，需要長時間追蹤，包括后里醫院設立、潭雅神后四區的校園建設、舊山線復駛等，這些過去4年洪慈庸爭取到的案件，曾經克服的挑戰與未來可能面臨的難關他最清楚，現在也持續在中央列管嚴格追蹤。

洪慈庸辦公室正是去年大選期間的蔡英文、洪慈庸聯合神岡總部，洪慈庸將內部翻新，內裝全採清新清爽的色調，更設計了整面的「服務願景牆」，羅列爭取到的潭子3.9億潭心計畫、神岡首座高中、新廣大橋、大雅國1台74連通道、后里醫院及多項校園改建案件。

因配合防疫，洪慈庸決定不另外舉辦開幕茶會或儀式，決定從簡邀請鄉親朋友來敘舊聊天。洪慈庸表示，自己是在地人，對在地有深厚感情，不管在什麼位置上都希望家鄉越來越好，這也是當時在選完很快就承諾大家「延續服務的心」的原因，如今辦公室已展開服務。