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後疫情時代拚經濟 台中市餐飲業宣布復工

中央社 / 台中30日電

衛生福利部長陳時中明天將到台中市協助商圈拚經濟，台中市多家餐廳在疫情趨緩後，也積極尋求復甦之道，今天宣布恢復正常營業，並聯合祭出優惠方案拚商機。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情重創觀光旅遊及餐飲業，後疫情時代，百工百業蓄勢待發，餐飲業更是全面復工拚經濟，台中市知名餐飲集團「廣大潮港城」為慶祝台灣防疫成功，聯合旗下3大餐廳品牌推出79折優惠，盼能從沉寂中復甦。

潮港城集團去年歷經跳票危機後股東改組，集團更名為「廣大潮港城」，今年年初遇到武漢肺炎疫情衝擊，集團執行長吳俊彥表示，最嚴重時業績掉7成，過去一直受到消費者喜愛的自助百匯，也只好從4月起每週只有週五到週日營業，週一到週四暫停營業以節省成本。

因應疫情衝擊，集團董事長彭國洲指出，集團除加強員工教育訓練，檢視硬體及內部裝潢外，也請主廚發揮創意開發新菜單，疫情趨緩後，決定全面恢復正常營業，包括潮港城國際美食館、女兒紅婚宴會館、皇潮鼎宴禮宴會館等共同推出79折優惠，但仍維持防疫措施，享受美食之餘也能確保防疫。

到逢甲商圈用餐也有新選擇，星享道酒店道咖啡推出「鹽烤挪威鮭魚」等新菜單，配合多家信用卡優惠享平日95折優惠，用餐享免費停車，還可暢遊逢甲商圈。

昭日堂燒肉店、鍋煮及鍋好日新時代店等餐廳5月起發送聯名通用的100元現金券後，6月起加碼推出現金電子券，民眾只要關注品牌餐廳粉絲團，就可在Fb粉專優惠專區，找到100元現金電子券，用餐結帳時以手機出示，一樣可享消費滿千現折100元優惠。

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