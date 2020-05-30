台中鐵路高架後…三井lalaPort來了建商搶推案

台中市東區在鐵路高架化後，市府規畫打通大智路預計7月開通，推動「大車站計畫」，並且開發台糖帝國糖廠湖濱生態園區等，吸引日本三井投資的lalaPort購物商場將在6月動工，也帶動建商插旗推案，。

台中市議員李中說，東區因重大建設陸續到位，吸引企業投資，逾十家建商獵地推案，當地土地過去都一字頭，現在變二字頭，其中以光東門里就有至少5個建案完工，預計帶動當地商機。

去年台中市政政府區段徵收配餘地、台中糖廠泉源段3560坪商用地公開標售開標吸引建商搶標，最後由豐邑機構以35.2億元得標，換算每坪98.88萬元創新高。

台中市不動產開發公會前理事長、豐邑機構總經理邱崇喆說，豐邑看好東區在鐵路高架化後，重大建設紛紛到位，不但交通便捷，享有三井LaLaport、秀泰影城、大魯閣新時代等三大百貨商圈，鄰近新建國市場，在東區挹注近200億元，分三期推案。

邱崇喆指出，一期推出住宅大樓，一推出即圓滿完銷，二期規畫280戶住宅大樓，今天動土，不受疫情影響，銷售九成，去年底標下的台中糖廠泉源段規畫為三期，有四棟住宅大樓共650戶，以及一棟商辦大樓，預估今年第四季推案。