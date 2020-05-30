洪慈庸神岡辦公室開張 實現承諾延續在地服務

前立委洪慈庸雖然在1月的立委選戰中未能順利連任，選後仍積極謝票，更在台中市神岡區成立辦公室，她今天到辦公室與鄉親互動時說，當時曾承諾服務不中斷，如今兌現諾言。

洪慈庸在這屆立委選戰中迎戰國民黨籍立委楊瓊瓔，選舉結果，以不到千票的差距敗給楊瓊瓔，未能連任成功，目前擔任立法院機要顧問。

洪慈庸表示，辦公室正是去年大選期間與總統蔡英文的神岡聯合總部，將內部翻新，內裝全採清爽的色調，更設計了整面的「服務願景牆」，羅列爭取到的潭子3.9億潭心計畫、神岡首座高中、新廣大橋、大雅國1與台74連通道、后里醫院及多項校園改建案件。

配合防疫期間，洪慈庸決定不另外舉辦開幕茶會或儀式，從簡邀請鄉親朋友來敘舊聊天。她說，自己是在地人，對在地有深厚感情，不管在什麼位置上，都希望家鄉越來越好，這也是當時在選完很快就承諾大家「延續服務的心」原因，如今辦公室已展開服務。

洪慈庸強調，過去在立委任內，有非常多重要建設與陳情案件，需要長時間的追蹤，包含后里醫院的設立、潭雅神后等區的校園建設、舊山線復駛等，任內4年爭取到的案件，曾經克服的挑戰與未來可能面臨的難關，她自己最清楚，現在也持續在中央列管嚴格追蹤。

洪慈庸利用今天週末假日到辦公室與鄉親互動，她表示，歡迎在地鄉親常到辦公室坐坐，未來除了陳情以外，也將持續提供法律諮詢服務，民眾只要透過電話即可預約。