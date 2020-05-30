鹿港龍王祭暖身慶端陽 彰縣府邀看龍舟賽嚐美食

鹿港慶端陽系列活動首部曲「龍王祭」今天登場，藉迎龍王、水仙尊王繞境及龍舟開光點睛，祈求國泰民安及龍舟賽順利，彰化縣府邀民眾6月24日及25日來鹿港看龍舟賽、嚐美食。

由於新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情平穩，原定取消的鹿港慶端陽系列活動恢復辦理，彰化縣長王惠美等人今天先到鹿港龍山寺請龍王起駕，再到鹿港天后宮迎水仙尊王，最後到達福鹿溪水道南岸進行龍舟開光點睛儀式，為鹿港慶端陽正式揭開序幕。

王惠美表示，希望透過活動讓傳統文化繼續保存，進而帶動更多人潮來彰化，振興經濟，也因疫情關係，龍舟賽今年縮短為2天，歡迎民眾6月24日及25日來鹿港，白天看龍舟賽，晚間到老街賞燈飾。

王惠美說，很多地方都有龍舟賽，但鹿港特別之處在於舉辦龍王祭活動，透過龍王、觀世音菩薩、媽祖、水仙尊王，保佑大家端午佳節平安順遂，由於今年疫情，更在龍山寺辦理祈安法會，由鄉親提供礦泉水，經神明加持後供民眾索取保平安，法會圓滿成功。

彰化縣體育會龍舟委員會主任委員、縣議員凃淑媚說，鹿港慶端陽系列活動從龍王祭開始，今年因疫情縮小龍王祭規模，未請所有龍舟參與繞境，但儀式一點都不馬虎，就是希望龍舟賽圓滿順利。

縣府表示，鹿港龍王祭為特有民俗儀式，相傳早年鹿港居民因每年農曆5月氣候多變易致疫病，被視為是毒月，因此，在舉辦龍舟賽前恭迎海神，即龍山寺的龍王尊神，藉由迎龍王尊神祈求平安及龍舟賽順利。

縣府表示，中山路、鹿港老街、公會堂廣場、桂花巷藝術村等處布置夜間燈飾，6月24日及25日在福鹿溪水道舉辦國際龍舟賽，端午節當天開幕典禮邀彰化縣首長隊、縣議會隊、表演隊進行友誼賽，歡迎遊客來鹿港拜媽祖、看龍舟、逛老街、賞藝文、嚐美食。