集集老街牌坊拆除釀意外 鎮公所檢討評估不足

中央社 / 南投縣30日電

一輛吊車拆除南投縣集集老街牌坊時翻覆，所幸無人受傷，集集鎮長陳紀衡今天表示，虛心檢討事前評估不足，將依規定追究承包商責任，未來要求所有包商確實維護施工安全。

集集鎮老街牌坊昨天進行拆除工程，一輛吊車翻倒，所幸無人受傷。集集鎮長陳紀衡今天下午表示，拆除現場發生吊車意外，公所感到非常意外與抱歉，經與承攬廠商釐清後，發現應是吊車錯估牌坊重量及吊掛角度力矩，使得吊車過載，造成力臂液壓故障，導致側翻。

陳紀衡指出，鎮公所與承包商虛心檢討事前評估不足，未來所有工程，會加強現場交通與安全維護，承包商責任也將依規定追究，公所6月1日展開詳細討論後向鎮民報告，未來時時警惕要求所有包商確實維護安全。

有關拆除牌坊理由，陳紀衡表示，近年接獲許多鎮民反映，牌坊位於十字路口，常因無號誌管制導致路口險象環生，由於牌坊本體無法設置紅綠燈，經公所、縣府、警察局多次實地踏勘，最後綜合用路安全、牌坊基座毀損、增設紅綠燈的整體考量，最終決定拆除。

拆除工作已完成，陳紀衡說，縣府7月將施設交通號誌，鎮公所也向內政部營建署爭取經費，未來將以驛站的公有地施作「人本步道」，改善行人徒步空間，提供更安全交通環境。

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