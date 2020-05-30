彰化縣海牛學校今開學 資優班和放牛班不違反編班規定

彰化縣唯一實施「資優班」和「放牛班」的學校今天開學，但學生是一群海牛，「海牛學校」校長魏清水引導兩頭資優黃牛載遊客到潮間帶旅遊，另外10頭牛留在學校，等待資優黃牛回到牛舍作「無言的交流」。

彰化海牛採蚵被彰化縣文化局登錄為營業類「彰化縣無形文化資產」，推動和保護海牛採蚵文化的魏清水，發現鄉內當作海牛的黃牛高齡化和過勞，在芳苑鄉普天宮東側成立海牛學校，普選個性溫和、尚稱天資聰穎的10頭黃牛當見習生，培訓期間不出任務，整天在學校上課、吃草和休憩，被戲稱編入「放牛班」。

海牛採蚵活動場所都在戶外，但配合新冠肺炎防疫，海牛學校開學典禮延後到今天舉行。魏清水和副校長李昱志升旗後，兩頭拉車載客經驗豐富的黃牛編入「資優班」，載遊客到潮間帶遊玩，小朋友搶搭牛車嘗新鮮，有的成人遊客不捨海牛負擔沈重，自願步行陪伴牠走到潮間帶。

魏清水講解潮間帶生態和養蚵文化，帶30名遊客採蚵、洗蚵、烤蚵，小朋友拿鐵耙挖文蛤等野生貝類，玩得不亦樂乎。近午遊客上岸，到普天宮斜對面海鮮餐廳享用在地海產。兩頭資優班海牛回校後吃大餐，放牛班見習生沒得吃，不時靠近資優班海牛，似乎交流可以吃大餐的原因。

魏清水表示，海牛學校復育及培育海牛，創立海牛學校培育中心，作為休閒體驗與海洋文化教育的平台延續海牛文化，傳達過去與先民與海共生，面對海的韌命和謙卑，打造創新農村旅遊的休閒觀光體驗場域。

他又說，海牛會互相學習，交流吃大餐的訊息之後，見習生比較樂意學拉車載客，期待著任務結束後有麥片粥、新鮮牧草可吃；海牛學校辦理認養方案，認養海牛的民眾有旅遊優惠，獲贈紀念品和認養證書，分享海牛文化傳承的喜悅。