快訊

退WHO、取消香港優惠：川普「懲罰中國」時間表何時開始？

空軍新將官晉任 兩位F-16飛官升中將

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣海牛學校今開學 資優班和放牛班不違反編班規定

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣海牛學校開學，小朋友充滿好奇，搭上海牛牛車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣海牛學校開學，小朋友充滿好奇，搭上海牛牛車。記者簡慧珍／攝影

彰化縣唯一實施「資優班」和「放牛班」的學校今天開學，但學生是一群海牛，「海牛學校」校長魏清水引導兩頭資優黃牛載遊客到潮間帶旅遊，另外10頭牛留在學校，等待資優黃牛回到牛舍作「無言的交流」。

彰化海牛採蚵被彰化縣文化局登錄為營業類「彰化縣無形文化資產」，推動和保護海牛採蚵文化的魏清水，發現鄉內當作海牛的黃牛高齡化和過勞，在芳苑鄉普天宮東側成立海牛學校，普選個性溫和、尚稱天資聰穎的10頭黃牛當見習生，培訓期間不出任務，整天在學校上課、吃草和休憩，被戲稱編入「放牛班」。

海牛採蚵活動場所都在戶外，但配合新冠肺炎防疫，海牛學校開學典禮延後到今天舉行。魏清水和副校長李昱志升旗後，兩頭拉車載客經驗豐富的黃牛編入「資優班」，載遊客到潮間帶遊玩，小朋友搶搭牛車嘗新鮮，有的成人遊客不捨海牛負擔沈重，自願步行陪伴牠走到潮間帶。

魏清水講解潮間帶生態和養蚵文化，帶30名遊客採蚵、洗蚵、烤蚵，小朋友拿鐵耙挖文蛤等野生貝類，玩得不亦樂乎。近午遊客上岸，到普天宮斜對面海鮮餐廳享用在地海產。兩頭資優班海牛回校後吃大餐，放牛班見習生沒得吃，不時靠近資優班海牛，似乎交流可以吃大餐的原因。

魏清水表示，海牛學校復育及培育海牛，創立海牛學校培育中心，作為休閒體驗與海洋文化教育的平台延續海牛文化，傳達過去與先民與海共生，面對海的韌命和謙卑，打造創新農村旅遊的休閒觀光體驗場域。

他又說，海牛會互相學習，交流吃大餐的訊息之後，見習生比較樂意學拉車載客，期待著任務結束後有麥片粥、新鮮牧草可吃；海牛學校辦理認養方案，認養海牛的民眾有旅遊優惠，獲贈紀念品和認養證書，分享海牛文化傳承的喜悅。

潮間帶 認養
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

梅雨走了葡萄開始裂果 農業專家傳授兩招救葡萄

彰縣校園 6月起全面開放

今年總統教育獎彰化縣占約十分之一 縣長接見表揚

玉山盃／花蓮縣熱機慢 彰化縣投打壓制贏一分

相關新聞

彰化縣海牛學校今開學 資優班和放牛班不違反編班規定

彰化縣唯一實施「資優班」和「放牛班」的學校今天開學，但學生是一群海牛，「海牛學校」校長魏清水引導兩頭資優黃牛載遊客到潮間...

影／驚險！道路太窄無法轉彎 拖板車「倒退嚕」100公尺

國道4號台中環線豐原潭子段延伸台74線快速公路正施工中，導致行駛環中東路的車輛增多，但環中東路與旱溪西路交叉路口的轉彎處...

南投縣杉林溪春茶賽 烏龍茶組前三名巫家父子全包

竹山鎮農會今天舉辦杉林溪春季優良茶競賽頒獎，烏龍茶、新品種茶特等獎分別由巫耀堂及余清講榮獲，南投縣副縣長陳正昇肯定茶農不...

迎龍王暨水仙尊王去疫疾 鹿港慶端陽揭開序幕

因新冠肺炎疫情影響，「2020鹿港慶端陽系列活動」縮水，但隨著疫情趨緩而回溫，活動的「首部曲~龍王祭」今天上午10時登場...

梅雨走了葡萄開始裂果 農業專家傳授兩招救葡萄

今年梅雨季節結束，彰化縣葡萄傳出裂果災情，農糧署、台中農改場今天派員前往勘查，大村鄉農民賴顯偉說明受災狀況，農改場專家建...

初夏台中街頭 黃阿勃勒與大花紫薇搶眼吸睛

夏季來臨，「黃金雨」阿勃勒與「爆炸樹」大花紫薇接續綻放，一串串金黃色的的阿勃勒花瓣，以及一朵朵花序豎立枝頭的粉紫色大花紫...

台中捷運綠線年底通車 市府擬定6項捷運自治規則

台中捷運綠線今年底正式通車，市府依據大眾捷運法規定擬訂「台中市大眾捷運系統相關自治規則」，包括旅客運送規則、行車安全規則...

日月潭防疫旅遊 攀樹、登山、立式划槳讓人驚艷

國內新冠肺炎疫情趨穩，各項管制也逐漸解禁，日月潭風景區管理處也規劃3天2夜的日月潭生態景觀防疫遊程，並邀請旅遊業、登山界...

健康橘／熟齡美麗煮意 3菜1湯1炊飯吸收鋅、鐵

女性隨生活壓力與年齡增長，面臨「熟齡危機」，不少女性補充鐵質、膠原蛋白或鋅等營養素，盼維持容顏為美麗加分，南投基督教醫院...

大坑4號、5號步道修復 重新開放

台中大坑5號步道位於頭嵙山系稜線上，景色優美，其中黑松亭平台旁的2株百年大黑松樹更是熱門拍照打卡點；去年豪雨侵襲導致步道...

彰148縣道拓寬通車 八卦山直通濱海

中央與彰化縣府合作，斥資3.2億元拓寬縣道148線二林段，長1.9公里路寬增為24公尺，昨舉行通車典禮，縣長王惠美表示這...

中市雙節巴士陸停產 交局：受託客運業者保修

台中市推動BRT購買64輛雙節巴士，其中半數向中國鄭州的宇通公司採購，議員昨查出宇通公司官網已公告雙節巴士同型號「ZK6...

熱門新聞

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

捷運環狀線出口設政大宿舍將拆惹生怨 捷運局：已定案

北市二殯泡水家屬跪水裡答禮 3喪家禮廳、火葬費全免

不參加電視說明會卻勘災去 韓國瑜選擇和農民站一起

不是去「萬象舞廳」！陳時中今晚「台南夜生活」曝光了

影／等好久了！嘉義市這酒店防疫檢查合格今晚復業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。