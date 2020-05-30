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南投縣杉林溪春茶賽 烏龍茶組前三名巫家父子全包

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
國內疫情趨緩，杉林溪春茶賽吸引不少遊客上山品茶，南投縣副縣長陳正昇（左二）和各界人士也呼籲大家到南投旅遊品茶。圖／南投縣政府提供
國內疫情趨緩，杉林溪春茶賽吸引不少遊客上山品茶，南投縣副縣長陳正昇（左二）和各界人士也呼籲大家到南投旅遊品茶。圖／南投縣政府提供

竹山鎮農會今天舉辦杉林溪春季優良茶競賽頒獎，烏龍茶、新品種茶特等獎分別由巫耀堂及余清講榮獲，南投縣副縣長陳正昇肯定茶農不斷精進製茶，讓南投好茶馳名中外，也邀請各縣市民眾，國內新冠肺炎疫情趨緩，歡迎大家到南投欣賞好山好水喝好茶，放鬆身心。

國內疫情穩定，管制逐步解封，今天的杉林溪春茶頒獎，不少民眾趕來選購好茶，買氣明顯回溫。竹山鎮農會也邀請茶道協會設置茶席，安排青農展售紅龍果、蜂蜜、鳳梨、文心蘭等農特產，現場也安排量體溫等防疫措施，但品茶和選購茶葉農產品的民眾相當多，買氣相當熱絡，也讓農友笑開懷。

杉林溪春季優良茶獲獎名單如下，烏龍茶組特等巫耀堂、頭一巫佩珊、頭二巫汯哲、頭三張慈珉、頭等陳妙綺等9人；新品種組特等余清講、頭一劉興濠、頭二余清講、頭三楊興霖、頭等余清講、鄧錫文等8人。

烏龍茶組特等頭一頭二等前三大獎，由巫耀堂及女兒巫佩珊、兒子巫汯哲全包；新品種特等獎得主余清講一人連獲特等、頭二及頭等三個大獎。

余清講說，他一輩子種茶，直到今年才在竹山茶賽第一次拿到冠軍特等獎特別開心，很感謝農會及政府相關單位重視，讓面臨疫情衝擊的茶業景氣，透過茶賽及展售逐步回溫。

為了給農友加油打氣，立委許淑華、縣議員吳瑞芳、游顥、蔡孟娥、竹山鎮長陳東睦及農業處長陳瑞慶、台中區農改場副場長洪梅珠、茶改場凍頂工作站長林儒宏、縣農會總幹事曾明瑞等人都到場，希望遊客以行動支持南投好茶好農產，國內消費市場早日回溫，度過疫情困境。

杉林溪春茶賽新品種組由余清講一人連獲特等、頭二及頭等三個大獎。圖／南投縣政府提供
杉林溪春茶賽新品種組由余清講一人連獲特等、頭二及頭等三個大獎。圖／南投縣政府提供
杉林溪春茶賽烏龍茶組特等獎前三名由巫耀堂及女兒巫佩珊、兒子巫汯哲全包。圖／南投縣政府提供
杉林溪春茶賽烏龍茶組特等獎前三名由巫耀堂及女兒巫佩珊、兒子巫汯哲全包。圖／南投縣政府提供

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