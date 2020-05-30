南投縣杉林溪春茶賽 烏龍茶組前三名巫家父子全包

竹山鎮農會今天舉辦杉林溪春季優良茶競賽頒獎，烏龍茶、新品種茶特等獎分別由巫耀堂及余清講榮獲，南投縣副縣長陳正昇肯定茶農不斷精進製茶，讓南投好茶馳名中外，也邀請各縣市民眾，國內新冠肺炎疫情趨緩，歡迎大家到南投欣賞好山好水喝好茶，放鬆身心。

國內疫情穩定，管制逐步解封，今天的杉林溪春茶頒獎，不少民眾趕來選購好茶，買氣明顯回溫。竹山鎮農會也邀請茶道協會設置茶席，安排青農展售紅龍果、蜂蜜、鳳梨、文心蘭等農特產，現場也安排量體溫等防疫措施，但品茶和選購茶葉農產品的民眾相當多，買氣相當熱絡，也讓農友笑開懷。

杉林溪春季優良茶獲獎名單如下，烏龍茶組特等巫耀堂、頭一巫佩珊、頭二巫汯哲、頭三張慈珉、頭等陳妙綺等9人；新品種組特等余清講、頭一劉興濠、頭二余清講、頭三楊興霖、頭等余清講、鄧錫文等8人。

烏龍茶組特等頭一頭二等前三大獎，由巫耀堂及女兒巫佩珊、兒子巫汯哲全包；新品種特等獎得主余清講一人連獲特等、頭二及頭等三個大獎。

余清講說，他一輩子種茶，直到今年才在竹山茶賽第一次拿到冠軍特等獎特別開心，很感謝農會及政府相關單位重視，讓面臨疫情衝擊的茶業景氣，透過茶賽及展售逐步回溫。