八仙山國家森林遊樂區推限定優惠！ 平日半票只要50元

新冠肺炎疫情趨緩，為促進國內旅遊，鼓勵民眾多走進山林，八仙山國家森林遊樂區推出限定優惠，半票原價75元，今年6月1日起至明年6月30日止，半票平日只要50元。

林務局東勢林管處指出，八仙山國家森林遊樂區是中部享受森林療癒的最佳去處，為期盼民眾能夠多走出戶外，園區特別推出限定優惠，自今年6月1日起至明年6月31日止，除設籍台中市民平日前往八仙山國家森林遊樂區能享有50元優惠，其他縣市凡為學生、軍警人員等半票資格者，皆可於平日享有50元優惠票價。

東勢林管處表示，歡迎民眾到園區漫步森林浴步道感受森林療癒，園區目前無障礙天籟步道重新開放，想要體驗無障礙的森林生態旅遊，八仙山國家森林遊樂區是最佳選擇。

目前仍在防疫期間，東勢林管處呼籲入園仍須量測體溫，遊客至戶外從事登山活動時仍需注意遵循保持1公尺以上社交距離，亦請隨身攜帶口罩及乾洗手備用，做好自我防護。為維護環境清潔及防範森林火災，提醒全區禁止野炊、烤肉及吸菸，請民眾務必配合。