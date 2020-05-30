迎龍王暨水仙尊王去疫疾 鹿港慶端陽揭開序幕

因新冠肺炎疫情影響，「2020鹿港慶端陽系列活動」縮水，但隨著疫情趨緩而回溫，活動的「首部曲~龍王祭」今天上午10時登場，先在鹿港龍山寺恭請龍王起駕，隨後前往鹿港天后宮恭迎水仙尊王，下午則將前往福鹿溪為龍舟開光點睛，完成龍王祭典儀式，為鹿港慶端陽系列活動揭開序幕，由彰化縣長王惠美、彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員等人共同參與。

鹿港龍王祭為國內特有民俗儀式，相傳早年鹿港居民，因每年農曆五月，氣候多變易致疫病，被視為是毒月，因此在每年舉辦龍舟賽前，均恭迎海神，即龍山寺的「龍王尊神」，藉由迎「龍王尊神」來祈求保佑國泰民安及龍舟賽事順利。

今年雖然受到疫情影響，縮小規模舉辦，但由文開國小-戰鼓隊的磅礡戰鼓聲展現的氣勢下，為這場傳統民俗儀式揭開序幕，緊接著由二林工商舞龍隊及達德商工舞獅隊，恭迎龍山寺「龍王尊神」起駕，帶領著貴賓、學校藝陣團隊、在地北管樂團「玉琴軒」及3艘龍舟陪同繞境，沿途民眾爭索由龍王加持的平安水，求平安。

隊伍經中山路至天后宮，迎同司管水域安全的天后宮「水仙尊王」，再一起前往福鹿溪的龍舟競賽場地，為11艘龍舟進行龍舟開光點睛、繞江祈福儀式，祈求神明能讓龍舟賽事平安順利。

鹿港慶端陽系列活動，在龍王祭典後正式揭開序幕後，將規畫在中山路、鹿港老街、公會堂廣場及桂花巷藝術村等處布置的夜間燈飾，在落實疫情新生活運動中，體驗鹿港越夜越美麗的風情。

至於在福鹿溪舉辦的鹿港慶端陽重頭戲「鹿港國際龍舟錦標賽」，在疫情最嚴峻時，原決定取消，後來因疫情趨緩，決定回復舉辦，但從以往3日活動縮短為2日，6月24日初賽、6月25日決賽，原夜間競賽改為白天競賽，參賽隊伍數將限制80隊以下，減少開幕活動及有限度開放民眾觀賽，縣府並將透過線上直播賽事，以落實防疫。