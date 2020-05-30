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台中和平林道巷上邊坡土石崩落 中市整治3000平方公尺

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市和平環山地區的林道巷進行上邊坡治理約3000平方公尺，利用鋪網噴植及噴漿方式，加固原有破碎岩面，並增加植生。圖／中市府水利局提供
台中市和平環山地區的林道巷進行上邊坡治理約3000平方公尺，利用鋪網噴植及噴漿方式，加固原有破碎岩面，並增加植生。圖／中市府水利局提供

台中市和平環山地區的林道巷旁邊坡常有土石崩落，中市府水利局去年底接獲地方通報後，隨即編列1000萬辦理邊坡治理工程，除了加固坡面，更一併修復已損壞的防落石柵，還給當地民眾一條安全回家的路。另因該地位於德基水庫集水區範圍內，適當的上邊坡治理也可達到抑制土砂進入水庫，延長水庫壽命，工程已於今年4月完成。

水利局表示，林道巷為和平環山地區重要產業道路，除了可通往北二段登山口，更是當地農民取水源頭跟賴以維生的路線，但上邊坡表面岩層因長時間日曬風化，導致岩層破碎，時常有落石滑落，危及民眾通行安全，令當地民眾活在恐懼中。

此次工程進行上邊坡治理約3000平方公尺，利用鋪網噴植及噴漿方式，加固原有破碎岩面，並增加植生，及大幅降低因風化造成落石的機率。

水利局指出，台灣地理環境仍屬新生時期，因此岩層大多不穩定且變化多，上邊坡山壁經過長時間的風化常會造成岩面破碎，導致山崩落石等災情發生，所以適時進行相關邊坡穩固及保護工程，可保障民眾生命財產安全，達到治山及水土保持效益。

台中市和平環山地區的林道巷旁邊坡常有土石崩落。圖／中市府水利局提供
台中市和平環山地區的林道巷旁邊坡常有土石崩落。圖／中市府水利局提供

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