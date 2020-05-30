影／驚險！道路太窄無法轉彎 拖板車「倒退嚕」100公尺

國道4號台中環線豐原潭子段延伸台74線快速公路正施工中，導致行駛環中東路的車輛增多，但環中東路與旱溪西路交叉路口的轉彎處僅6公尺寬，常有大型車因路寬太窄無法轉彎，只能原路倒車返回，卻也影響後方車輛通行。台中市議員蕭隆澤昨日前往會勘，希望市府拓寬此處路面。

國道4號豐潭段最近進行施工，封閉潭子中山路匝道，導致許多車輛改走台74號快速道路高架橋下方的環中東路，但環中東路與旱溪西路交叉路口過於狹窄，且常有大型車輛行經，日前有一輛拖板車行經此路段，卻無法在轉彎處彎道，只好原路倒車100多公尺才脫困，但也造成後方兩輛預拌混凝土車、自小客車無法通行，只好跟著「倒退嚕」。

蕭隆澤表示，環中東路與旱溪西路交叉路口僅6公尺寬，該處彎道過於狹窄，大型車司機行經都「卡卡」，必須要抓好角度才能順利轉彎，自己從前市長胡志強、林佳龍時代即不斷反映，但仍無解，希望市府盡速拓寬道路。

台中市政府表示，高公局正進行國道4號豐潭段工程，封閉潭子中山路匝道，相關車輛改道主要導引至福貴路接潭興路，並非環中東路接旱溪西路。此外，為改善環中東路接旱溪西路路口瓶頸點，建設局、交通局已於5月7日會勘，正套繪車輛轉彎輪跡線，評估拓寬範圍，審核通過後進行改善。

另為減少交通衝擊，市府已協調高公局在確保安全的情況下，加速國道4號豐潭段工程，台74東行潭子上匝道路段預計9月底開放通行。