梅雨走了葡萄開始裂果 農業專家傳授兩招救葡萄

今年梅雨季節結束，彰化縣葡萄傳出裂果災情，農糧署、台中農改場今天派員前往勘查，大村鄉農民賴顯偉說明受災狀況，農改場專家建議他加速剪除裂果和尚未轉色的葡萄粒，降低災損。

彰化縣露天葡萄栽種面積約兩成，八成是露天栽種，每逢雨季或連日大雨，露天葡萄都不免受損。賴顯偉表示，葡萄樹因吸收過多雨水，葡萄開始出現零星裂果，他擔心今天起天氣晴朗，高溫和潮濕將使裂果情形更嚴重，希望農業專業出手搶救，政府能給予紓困。

立法委員陳素月、縣議員賴澤民受理陳情，會同農糧署、台中農改場人員會勘。農改場副研究員葉文彬建議，葡萄雨後裂果跟排水有關，裂果後吸引果蠅等蚊蟲叮咬果實，將加重災情，栽種露天葡萄的農民若發現裂果，先加速剪除裂果和尚未轉成紫色的葡萄粒，保住健康完整的果粒，同時加強田間排水。