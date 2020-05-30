初夏台中街頭 黃阿勃勒與大花紫薇搶眼吸睛

夏季來臨，「黃金雨」阿勃勒與「爆炸樹」大花紫薇接續綻放，一串串金黃色的的阿勃勒花瓣，以及一朵朵花序豎立枝頭的粉紫色大花紫薇，美不勝收。台中市建設局表示，阿勃勒及大花紫薇主要種植於旱溪東西路、龍德路一段、梅川園道、興大園道及環中路四段等道路，歡迎把握花期欣賞。

建設局長陳大田指出，致力增添繽紛景象與生機蓬勃的自然市容，有「黃金雨」稱號的阿勃勒，花期每年5至6月間，在街道上展現不同於黃花風鈴木的串串金黃身影，一串串的金黃小花掛在枝頭，伴著微風搖曳，相當吸睛。

俏麗迷人的「爆炸樹」大花紫薇，每年6至8月間綻放，遠處觀看如同從樹頂爆炸開來，紫色花朵除引人注目外，還有變妝本領，清晨花瓣初開時呈現鮮紫色，午間轉變成玫瑰紅，至傍晚則呈現粉紫色。