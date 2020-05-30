2020全國智慧製造大數據分析競賽 220萬元等你挑戰

「2020全國智慧製造大數據分析競賽」主要是推廣「人工智慧」與「大數據分析」相關技術應用在智慧製造上，並培育國內相關領域人才，由行政院科技會報辦公室與教育部共同指導舉辦，並由東海大學持續主辦第3屆，2020年5月27日至6月30日開放網路報名，競賽總獎金高達新台幣220萬，每一團隊有機會最高獨得新台幣100萬元，歡迎國內數據分析高手一同參賽拿獎金。

東海大學指出，這次競賽希望提升國內在智慧製造大數據分析的實踐能量，參賽資格共分為「企業與研究機構組」及「大專與研究生組」二大組別，由上銀科技、公準精密、永進機械、東台精機、漢翔航空、國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心等贊助競賽獎金，並提供實證場域數據，透過產業出題促進國內大學校院學生及企業、學研機構接軌產業的實際應用。

「2020全國智慧製造大數據分析競賽」總決賽2020年10月17日在東海大學舉行，2020年11月10日在台灣國際工具機展進行頒獎典禮。

鼓勵有興趣報名參與競賽的學生、企業及研究機構更了解競賽方式，主辦單位6月4日開始，舉辦2場線上說明會與1場實體說明會，歡迎踴躍參與。競賽作業須知、說明會及參賽報名等資訊，請至競賽網站或至粉絲專頁查詢；有關競賽相關問題，請洽詢東海大學電子計算機中心宋小姐，電話：（04） 23590121分機30242。

報名網址：https://event.ithu.tw/202020040046。線上說明會6月4、5日下午2點至3點；實體說明會6月9日上午10點至12點在東海大學圖書館B1良鑑廳。競賽網站： https://imbd2020.thu.edu.tw