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日月潭防疫旅遊 攀樹、登山、立式划槳讓人驚艷
國內新冠肺炎疫情趨穩，各項管制也逐漸解禁，日月潭風景區管理處也規劃3天2夜的日月潭生態景觀防疫遊程，並邀請旅遊業、登山界組成踩線團試水溫，希望旅行業設計更多元好玩的旅遊行程，帶領遊客深度體驗日月潭，為國內觀光注入新活水。
這次防疫旅遊踩線團以環潭山脈秘境生態步道、戶外體驗、農村樂活作為三大主題亮點，串聯文化、古蹟、原民體驗、美食與特色伴手禮。日管處長洪維新說，日月潭從早到晚山水景觀變化豐富，更有熱門的生態山脈健行、攀樹、SUP立式划槳、獨木舟，還有活盆地農事體驗，歡迎遊客來體驗！
知名戶外用品公司歐都納董事長程鯤說，日月潭以「脊梁山脈旅遊」為主軸，有小百岳猫囒山、水蛙頭步道、水社大山步道等特色山脈步道外，參觀玄奘大師紀念館及邵族原民歌舞。另外金針花網美秘境農田體驗、會跳舞的活盆地、古日潭浮田文化景觀生態旅遊。日月潭特色遊學中心可體驗原民攀樹、攀岩山野體驗旅行以及SUP立式划槳、獨木舟等水上體驗。
旅遊業者說，過去帶團大多是靜態的欣賞日月潭山水美景，第一次發現日月潭有這麼多好玩刺激的戶外體驗遊程，讓人耳目一新。
觀光重新解封，所有食、宿、遊、購、行觀光業者都能落實防疫旅遊相關指引。搭配「防疫安心旅宿」如大淶閣飯店、環保認證旅館如日月潭青年活動中心，餐飲方面，以套餐優先，桌餐則降低人數，如朝霧渡假餐飲小棧、馥麗溫泉飯店、雲品溫泉飯店、麓司岸等都能確實配合安心餐飲政策。
遊程方面以戶外優先全程實名制、每日量測額溫、酒精消毒、保持社交距離，交通方面降低搭乘人數，採類梅花座位、乘車配戴口罩，讓遊客安心旅遊，迎接後疫情時代的旅遊新風潮。
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