中市交通號誌5000多座 議員：原縣區建置竟為零

台中市交通號誌共有5000多座，市議員卻發現智慧化動態號誌系統全設置在市區，原縣區建置為零，中市府表示，依據路口特性，因地制宜評估後，決定是否設置號誌。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達聯合質詢，張玉嬿指出，台中市有5000多組紅綠燈，每年持續增加68組，密度比台北市、新北市還高。

她指出，交通局自民國106年導入國道匝道智慧化動態號誌系統，減少行駛時間、油耗，試辦地點都是原市區，原縣區智慧化號誌動態系統建置竟是零。

王立任表示，應該透過檢討跟實驗，原縣區也設置智慧紅綠燈，透過比較調整到最正確的秒數；謝志忠說，五權西路、台灣大道匝道也都已建置，不該獨缺豐原交流道。

市議員要求市府交通局爭取能在國道豐原、龍井、沙鹿、清水交流道及74線太平中山匝道增設智慧號誌系統，市府編列相對本預算，優先排列易壅擠路線，全面加速建置。

交通局長葉昭甫表示，路口設置號誌是希望減少用路人通過路口的危險性，是否設置號誌，除考量曾發生過的事故量、事故型態以及車流量，還有路口是三叉路、五叉路或是十字路口型態，綜觀上述特點，經評估後設置路口是否設置號誌。

葉昭甫指出，目前主要針對國道的匝道銜接市區道路系統，包括中清路、台灣大道等，積極爭取中央補助經費，將智慧化動態號誌系統推動成果應用至其他地點，並改善國道交流道及74線匝道周邊道路的易壅塞路口，提升幹道行車效率。