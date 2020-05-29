快訊

思想是自由的：一面柏林圍牆說出的謊言與希望

港版國安法的效應：美中台關係、金融地景大洗牌？

中市交通號誌5000多座 議員：原縣區建置竟為零

中央社 / 台中29日電
交通局長葉昭甫表示，路口設置號誌是希望減少用路人通過路口的危險性，經評估後設置路口是否設置號誌。聯合報系資料照／記者張明慧攝影
交通局長葉昭甫表示，路口設置號誌是希望減少用路人通過路口的危險性，經評估後設置路口是否設置號誌。聯合報系資料照／記者張明慧攝影

台中市交通號誌共有5000多座，市議員卻發現智慧化動態號誌系統全設置在市區，原縣區建置為零，中市府表示，依據路口特性，因地制宜評估後，決定是否設置號誌。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達聯合質詢，張玉嬿指出，台中市有5000多組紅綠燈，每年持續增加68組，密度比台北市、新北市還高。

她指出，交通局自民國106年導入國道匝道智慧化動態號誌系統，減少行駛時間、油耗，試辦地點都是原市區，原縣區智慧化號誌動態系統建置竟是零。

王立任表示，應該透過檢討跟實驗，原縣區也設置智慧紅綠燈，透過比較調整到最正確的秒數；謝志忠說，五權西路、台灣大道匝道也都已建置，不該獨缺豐原交流道。

市議員要求市府交通局爭取能在國道豐原、龍井、沙鹿、清水交流道及74線太平中山匝道增設智慧號誌系統，市府編列相對本預算，優先排列易壅擠路線，全面加速建置。

交通局長葉昭甫表示，路口設置號誌是希望減少用路人通過路口的危險性，是否設置號誌，除考量曾發生過的事故量、事故型態以及車流量，還有路口是三叉路、五叉路或是十字路口型態，綜觀上述特點，經評估後設置路口是否設置號誌。

葉昭甫指出，目前主要針對國道的匝道銜接市區道路系統，包括中清路、台灣大道等，積極爭取中央補助經費，將智慧化動態號誌系統推動成果應用至其他地點，並改善國道交流道及74線匝道周邊道路的易壅塞路口，提升幹道行車效率。

國道 台中市
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

台中32輛雙節公車官網宣告停產 交通局：維修零件無虞

捐100台iPad！ 大台中不動產公會助偏鄉4校學習不中斷

公車候車亭有城鄉差距？ 台中海線偏鄉幾乎看不到

台中綠線捷運將通車 「陽春」車站開發招商遙遙無期

相關新聞

獨／稻田包圍獨立書店不敵疫情？業者：十年不關不變

台中市烏日區溪尾里被稻田包圍的羅布森書蟲房，是國內少數在連鎖、網路書店夾擊下還存活的獨立書店，創辦人汪世旭承諾「十年不關...

今年總統教育獎彰化縣占約十分之一 縣長接見表揚

今年總統教育獎名單揭曉，彰化縣國中小5名學生入選，縣長王惠美今天在縣政府接見他們，讚揚他們在人生逆境中加倍努力，在生命轉...

台中32輛雙節公車官網宣告停產 交通局：維修零件無虞

台中市有64輛雙節公車，其中32輛是由市府在2014年統一向中國鄭州的宇通公司採購。市議員張耀中、黃守達昨表示，鄭州宇通...

日月潭紅茶再獲總統府選中 成為蔡英文就職伴手禮之一

總統蔡英文來到日月潭試飲紅茶後，曾經忍不住表示：「這是我喝過最好喝的紅茶！」魚池鄉農會高興宣布，日月潭咖啡、紅茶曾經3次...

台中綠線捷運將通車 「陽春」車站開發招商遙遙無期

台中捷運綠線通車在即，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商，從前市長胡志強至今已拖了7年，速度緩慢且成本持不斷增加，藍營...

華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

彰化縣華新醫材今天舉辦午宴歡送40名國軍工作人員，感謝過去3個月大力協助生產口罩。民眾最關心疫情管制解封後的口罩價格，華...

彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

彰化縣縣道148線二林段路寬僅10至12公尺，現在車流量就不小，未來恐無法滿足彰化中科四期二林基地、二林精密園區和地方產...

南投表揚護理績優人員 林明溱：感謝大家努力抗疫

為感謝醫護人員在新冠肺炎疫情期間的辛勞，南投縣政府選在九族文化村表彰優良績優人員，縣長林明溱指出，疫情已持續近150天，...

彰化縣「順時中」還超前 6月1日起全面開放校園

隨著新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣政府今天宣布，從6月1日起，全縣國中小學校園空間(含戶外空間及場地租借)全面對外開放，以提供...

摘荔枝椿象卵片賺外快 4位達人抱走30多萬元獎金

彰化縣芬園鄉今年出了獵取10萬元獎金的摘荔枝椿象卵片達人後，鼓勵了更多人投入，到昨天收購截止，芬園鄉再增加了9萬、6萬及...

台中紅綠燈全台最多？ 竟比台北多一倍

台中市的紅綠燈號誌數量已是全台第一，光是市府施設就有5千多個，還有公路局所設的1千多個，比台北的2千多個、新北的4千多都...

台中大坑5號「軟腳坡」重新開放 秘境魅力依舊

台中大坑5號步道位於頭嵙山系稜線上，沿途有多處展望點，景色優美，其中黑松亭平台旁因有兩株百年大黑松樹，成為歷來熱門拍照打...

熱門新聞

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

35年前失事墜落校園 前飛官返校與救命恩人激動相逢

摘荔枝椿象卵片賺外快 4位達人抱走30多萬元獎金

華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。