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獨／稻田包圍獨立書店不敵疫情？業者：十年不關不變
台中市烏日區溪尾里被稻田包圍的羅布森書蟲房，是國內少數在連鎖、網路書店夾擊下還存活的獨立書店，創辦人汪世旭承諾「十年不關」，因疫情關係從今年4月初至今沒營業，引起國內藝文界關注，很擔心撐不過疫情。創辦人汪世旭說，十年不關的承諾不變，預計6月27日將以「假日書店」型態重新營業。
汪世旭說，他本業做曲型樓梯升降椅，7年前原本覓地蓋工廠，但接觸當地居民後發現，當地位處偏遠，新住民、隔代教養家庭多，孩子親近書本機會不多，愛書成痴的他在稻田中央開獨立書店，一圓年輕時的夢想。
整棟羅布森書蟲房剛開始僅販售1200冊書，也賣咖啡，卻有近8000本藏書，可供外借，「借的書比賣的多」，還可在台中任一公立圖書館還書，全盛期近2000人借閱，也吸引全國各地遊客慕名而來看書、喝咖啡，成了知名景點。
羅布森書蟲房也化身社區圖書館，提供附近溪尾國小學童免費借書、享用點心飲料。書店前方還有一處不上鎖、不用登記的漂書點「書待址」，內有約2000冊藏書，方便社區居民取閱。
汪世旭說，他當初承諾「十年不關」，提撥1000萬元，打算一年虧損100萬元，沒想到才3年，虧損就超過1000萬元。去年4月底暫吹熄燈號，花2個月時間重新整頓後開張，改成「只供看書、不賣書」的假日書店，只有周六、周日營業，平時接受預約借場地或參訪。
汪世旭指出，羅布森書蟲房改為假日書店後，雖不再外借書籍、也不販售書籍，但提供更多精選的書冊與舒適的空間，享用店長精挑細選的茶咖啡，不定期新購各類精裝選書，每人酌收入場費用100元，以做為添購書冊的基金，溪尾里居民憑身分證免費入場，並提供飲品，「書待址」還提供漂書，盼能找回純粹閱讀的初衷，為偏鄉小書店覓得真正的價值。
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