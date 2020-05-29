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今年總統教育獎彰化縣占約十分之一 縣長接見表揚

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天接見和表揚5名國中小總統教育獎得主。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美今天接見和表揚5名國中小總統教育獎得主。記者簡慧珍／攝影

今年總統教育獎名單揭曉，彰化縣國中小5名學生入選，縣長王惠美今天在縣政府接見他們，讚揚他們在人生逆境中加倍努力，在生命轉折處活出光彩，成為克服身心困難、奮發向上的最好典範。

王惠美說，今年全國各級學校推薦的350名學生角逐總統教育獎，經過訪視和審查討論，只有56名學生得到殊榮，彰化縣得獎人分別是竹塘國中莊子瑋、田尾國中吳炳燊、三潭國小盧柏鈞、北斗國小賴辰彥及中正國小林相辰，他們背後都有賺人熱淚的勵志故事，值得莘莘學子效法。

田尾國中吳炳燊是原住民學生，家中成員多，只靠父親維持家計，全家總收入列為中低收入，經濟困窘到曾經撿廢棄木材回家燒水，他身為長子教弟弟們功課，國中就讀體育班積極進取，經歷膝蓋受傷等挫折，不畏艱苦地重新調整和突破自我，2018、2019兩年縣長盃標槍比賽奪冠又破大會紀錄，今年參加彰化縣中小學聯合運動會再拿下標槍第一名，再破大會紀錄，且超越全中運紀錄。

竹塘國中莊子瑋的父母過去兩年內先後去世，他不因此喪志，在逆境中愈挫愈勇，體育和學業都有傑出表現。中正國小林相辰8歲時遭逢火災，失去母親和弟弟，驚險逃生的她遭受52%燒燙傷，從此展開漫漫清創和復健之路，她強忍身心創痛，參加各種公益活動，分享自己的生命故事鼓舞他人珍愛生命。

三潭國小盧柏鈞罹患先天性重度聽力障礙，成長過程難免因言語溝通而遭受異樣眼光，他反而感激同學，並在自己熱愛的運動項目下苦功，獲得亮麗成績。北斗國小賴辰彥也是重度聽力障礙學童，和盧柏鈞一樣個性陽光，賴辰彥擅長繪畫，在校外繪畫競賽屢獲大獎。

莊子
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