快訊

「幹天幹地幹命運」以外：戲王之王吳朋奉的精彩演繹

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中32輛雙節公車官網宣告停產 交通局：維修零件無虞

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市有64輛雙捷公車，其中32輛是是向中國鄭州的宇通公司購買，市議員張耀中、黃守達表示，鄭州宇通公司官網已公告「ZK6180HG」型號停產，未來零件更換從何而來？圖／張耀中提供
台中市有64輛雙捷公車，其中32輛是是向中國鄭州的宇通公司購買，市議員張耀中、黃守達表示，鄭州宇通公司官網已公告「ZK6180HG」型號停產，未來零件更換從何而來？圖／張耀中提供

台中市有64輛雙節公車，其中32輛是由市府在2014年統一向中國鄭州的宇通公司採購。市議員張耀中、黃守達昨表示，鄭州宇通公司官網公告「ZK6180HG」就是台中雙節巴士的型號已停產，未來32輛車子是否有無法維修的問題？中市交通局表示，受託的客運業者依委託契約規定，應負車輛保管及維護，目前尚無重大異常情事，也無維修料件不足問題，可正常行駛。

市議員張耀中昨天質詢時拿出網友5月21日提供的照片，一輛雙節公車拋錨在東海大學路口，還在大雨中維修，有礙市容。張耀中表示，這32輛公車，使用年限到2026年，明年要重新招標公車業者營運，停產後還有維修零件嗎？業者恐有疑慮，影響招標。

張耀中、黃守達指出，台中雙節巴士一輛造價1367萬元，2014年依「台中市汽車客運業管理自治條例」採購，最大預計使用12年可使用到2026年，現在使用年限僅一半就驚爆母公司停產車輛，這對雙節巴士的使用怕會雪上加霜，「變成被棄養的孩子」，沒有業者願意營運。

交通局說，雙節公車有一半是客運業者自行購置，32輛由市府購買，2017年將32輛雙節式低地板公車委由台中客運、統聯客運、巨業交通等3家客運業者營運，並收取權利金。

原產公司停產公車，車輛維修及保養會不會有問題？葉昭甫說，受託客運業者依契約應負車輛保管及維護責任；每季結束後1月內將特殊事件紀錄表等資料函報交通局備查，經檢視業者所報資料，目前尚無重大異常情事，也無維修料件不足問題。

葉昭甫說，就像市售的轎車一樣，每年都會改款，但車輛的零件會適用各車款，若製作特殊規格零件，車價會非常貴；同樣的道理，雙節公車雖停產，除非有特殊的零件，否則應不會有零件短缺問題。

台中市有64輛雙捷公車，其中32輛是是向中國鄭州的宇通公司購買，市議員張耀中、黃守達表示，鄭州宇通公司官網已公告「ZK6180HG」型號停產，日前雙捷公車拋錨在大雨中維修，停產之後，未來零件更換從何而來？圖／張耀中提供
台中市有64輛雙捷公車，其中32輛是是向中國鄭州的宇通公司購買，市議員張耀中、黃守達表示，鄭州宇通公司官網已公告「ZK6180HG」型號停產，日前雙捷公車拋錨在大雨中維修，停產之後，未來零件更換從何而來？圖／張耀中提供
台中市有64輛雙捷公車，其中32輛是是向中國鄭州的宇通公司購買，市議員張耀中、黃守達表示，鄭州宇通公司官網已公告「ZK6180HG」型號停產，日前雙捷公車拋錨在大雨中維修，停產之後，未來零件更換從何而來？圖／張耀中提供
台中市有64輛雙捷公車，其中32輛是是向中國鄭州的宇通公司購買，市議員張耀中、黃守達表示，鄭州宇通公司官網已公告「ZK6180HG」型號停產，日前雙捷公車拋錨在大雨中維修，停產之後，未來零件更換從何而來？圖／張耀中提供

公車 巴士 台中市
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

宅經濟發威 外送臨停成交通新亂象

台中有鐵皮公車亭？交通局要盤點 藍議員：難怪民調低

台中綠線捷運將通車 「陽春」車站開發招商遙遙無期

台中巨蛋6年後啟用 議員憂心變「蚊子蛋」

相關新聞

獨／稻田包圍獨立書店不敵疫情？業者：十年不關不變

台中市烏日區溪尾里被稻田包圍的羅布森書蟲房，是國內少數在連鎖、網路書店夾擊下還存活的獨立書店，創辦人汪世旭承諾「十年不關...

今年總統教育獎彰化縣占約十分之一 縣長接見表揚

今年總統教育獎名單揭曉，彰化縣國中小5名學生入選，縣長王惠美今天在縣政府接見他們，讚揚他們在人生逆境中加倍努力，在生命轉...

台中32輛雙節公車官網宣告停產 交通局：維修零件無虞

台中市有64輛雙節公車，其中32輛是由市府在2014年統一向中國鄭州的宇通公司採購。市議員張耀中、黃守達昨表示，鄭州宇通...

日月潭紅茶再獲總統府選中 成為蔡英文就職伴手禮之一

總統蔡英文來到日月潭試飲紅茶後，曾經忍不住表示：「這是我喝過最好喝的紅茶！」魚池鄉農會高興宣布，日月潭咖啡、紅茶曾經3次...

台中綠線捷運將通車 「陽春」車站開發招商遙遙無期

台中捷運綠線通車在即，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商，從前市長胡志強至今已拖了7年，速度緩慢且成本持不斷增加，藍營...

華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

彰化縣華新醫材今天舉辦午宴歡送40名國軍工作人員，感謝過去3個月大力協助生產口罩。民眾最關心疫情管制解封後的口罩價格，華...

彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

彰化縣縣道148線二林段路寬僅10至12公尺，現在車流量就不小，未來恐無法滿足彰化中科四期二林基地、二林精密園區和地方產...

南投表揚護理績優人員 林明溱：感謝大家努力抗疫

為感謝醫護人員在新冠肺炎疫情期間的辛勞，南投縣政府選在九族文化村表彰優良績優人員，縣長林明溱指出，疫情已持續近150天，...

彰化縣「順時中」還超前 6月1日起全面開放校園

隨著新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣政府今天宣布，從6月1日起，全縣國中小學校園空間(含戶外空間及場地租借)全面對外開放，以提供...

摘荔枝椿象卵片賺外快 4位達人抱走30多萬元獎金

彰化縣芬園鄉今年出了獵取10萬元獎金的摘荔枝椿象卵片達人後，鼓勵了更多人投入，到昨天收購截止，芬園鄉再增加了9萬、6萬及...

台中紅綠燈全台最多？ 竟比台北多一倍

台中市的紅綠燈號誌數量已是全台第一，光是市府施設就有5千多個，還有公路局所設的1千多個，比台北的2千多個、新北的4千多都...

台中大坑5號「軟腳坡」重新開放 秘境魅力依舊

台中大坑5號步道位於頭嵙山系稜線上，沿途有多處展望點，景色優美，其中黑松亭平台旁因有兩株百年大黑松樹，成為歷來熱門拍照打...

熱門新聞

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

35年前失事墜落校園 前飛官返校與救命恩人激動相逢

人行道上畫機車格 澎湖縣突發奇想遭批低能無下限

黃敏惠建議放寬資格 讓社會新鮮人也能安心即時上工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。