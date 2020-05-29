台中32輛雙節公車官網宣告停產 交通局：維修零件無虞

台中市有64輛雙節公車，其中32輛是由市府在2014年統一向中國鄭州的宇通公司採購。市議員張耀中、黃守達昨表示，鄭州宇通公司官網公告「ZK6180HG」就是台中雙節巴士的型號已停產，未來32輛車子是否有無法維修的問題？中市交通局表示，受託的客運業者依委託契約規定，應負車輛保管及維護，目前尚無重大異常情事，也無維修料件不足問題，可正常行駛。

市議員張耀中昨天質詢時拿出網友5月21日提供的照片，一輛雙節公車拋錨在東海大學路口，還在大雨中維修，有礙市容。張耀中表示，這32輛公車，使用年限到2026年，明年要重新招標公車業者營運，停產後還有維修零件嗎？業者恐有疑慮，影響招標。

張耀中、黃守達指出，台中雙節巴士一輛造價1367萬元，2014年依「台中市汽車客運業管理自治條例」採購，最大預計使用12年可使用到2026年，現在使用年限僅一半就驚爆母公司停產車輛，這對雙節巴士的使用怕會雪上加霜，「變成被棄養的孩子」，沒有業者願意營運。

交通局說，雙節公車有一半是客運業者自行購置，32輛由市府購買，2017年將32輛雙節式低地板公車委由台中客運、統聯客運、巨業交通等3家客運業者營運，並收取權利金。

原產公司停產公車，車輛維修及保養會不會有問題？葉昭甫說，受託客運業者依契約應負車輛保管及維護責任；每季結束後1月內將特殊事件紀錄表等資料函報交通局備查，經檢視業者所報資料，目前尚無重大異常情事，也無維修料件不足問題。