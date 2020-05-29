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日月潭紅茶再獲總統府選中 成為蔡英文就職伴手禮之一
總統蔡英文來到日月潭試飲紅茶後，曾經忍不住表示：「這是我喝過最好喝的紅茶！」魚池鄉農會高興宣布，日月潭咖啡、紅茶曾經3次前進國宴後，今年再度以台茶18號（紅玉）茶包禮盒，獲總統府選為總統就職送貴賓的6項伴手禮之一。
台茶18號（紅玉），是日月潭紅茶近來最具代表性的茶飲品，而最受年輕人喜愛的紅茶茶包，不僅價廉物美，魚池鄉農會表示，24包的紅茶禮盒更是長青產品，最適合沖泡品嘗，很高興再次被總統府選中，與埔里的山形玫瑰花瓣醬，同時被選為總統就職送給貴賓的南投縣紀念品。
魚池鄉農會說，魚池鄉及日月潭地區一直是台灣紅茶的最大產區，繼日前多次獲選為國宴飲品後，阿薩姆、台茶18號及台茶21號，更是紅茶的主力茶種，繼2016、2017年日月潭精品咖啡前進國宴後，日月潭紅茶第三度成為國宴「珍珠奶茶」用茶，農會年底將辦理全台首次日月潭紅茶沖煮大賽。
農會指出，總統級的24包紅茶禮盒，售價僅200元，是總統府籌備第15屆總統與副總統就職典禮時，看上日月潭紅茶的代表性，透過農委會前來詢價，雀屏中選後，一口氣下訂近2000盒贈送貴賓，同時間接行銷日月潭紅茶。
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