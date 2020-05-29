捐100台iPad！ 大台中不動產公會助偏鄉4校學習不中斷

台中市政府在防疫期間打造「台中市線上教學資源中心」，但台中市海線偏鄉學校因資源匱乏難以達成，大台中不動產開發公會得知後，今天捐給台中4所海線偏鄉國小總價值超過百萬元的100台iPad與配件，幫助偏鄉小學提升線上教學設備，不因疫情影響而耽誤了學習。

台中市政府在防疫期間，為避免防疫停課對學童學習造成中斷，打造「台中市線上教學資源中心」，涵蓋1至12年級各科至少2000筆以上學習影片及補充教材，提供居家學生線上學習，讓學習不中斷、學生安心學習。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，他在台中市議員王立任引薦下，得知偏鄉學校因設備缺乏，難以參與線上教學，因此透過捐贈iPad與配件，並協助學校快速部署遠距教學設備，盼拋磚引玉，讓更多人關注並協助解決偏鄉教育資源不足問題。

議員王立任說，此次捐贈提供給梧棲國小30台、大楊國小25台、公明國小25台、公館國小20台，感謝大台中不動產開發公會愛心捐贈，對市政府政策支持，有拋磚引玉的效果。

台中市清水區大楊國小校長陳盈達說，大楊國小位處於清水鰲峰山上的偏鄉小校，很多學生為隔代教養、新移民家庭，資源有限，實施線上教學有一定的難度，感謝台中市大台中不動產開發公會捐贈IPAD與配件，對校方建置遠距教學很有幫助。