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勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

陳時中周日訪台中 逢甲夜市爭搭「順時中」列車

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議員黃馨慧為逢甲商圈請命，爭取衛福部長陳時中能來聚集人潮、促進消費。記者張明慧／攝影
台中市議員黃馨慧為逢甲商圈請命，爭取衛福部長陳時中能來聚集人潮、促進消費。記者張明慧／攝影

衛福部長陳時中將到台中行銷觀光，目前行程只排一中商圈，引起各商圈業者爭搶陳情，知名的逢甲夜市也希望搭上「順時中」列車促進商機，中市觀旅局長林筱淇表示，將移請經發局研議，納入後續行程參考。

台中市議員黃馨慧表示，逢甲夜市從去年起陸客不來，到今年新冠肺炎疫情導致人潮銳減，攤商店面業績掉了5至7成，急需重振觀光產業鏈。

黃馨慧為攤商請命、邀請陳時中部長也應來逢甲夜市品嘗庶民美食，因逢甲夜市是全台最大夜市，與高美濕地、國家歌劇院等景點並列為台中百萬(觀光客)景點，不但是台中著名觀光景點，更是重振台中觀光重要指標性。

黃馨慧也建議，振興觀光除了名人加持，也需要從景點基礎設施、便捷交通及特色行銷著手，升級品質、降低成本、再加上發現地方特色。

台中市府表示，為振興逢甲商圈周邊地區消費買氣與觀光旅遊，近期將安排時間拜會逢甲夜市商圈與攤商代表，瞭解實際現況與需求，並與經發局合作加強逢甲夜市與周邊商圈的行銷宣傳與旅遊振興作為。

台中知名的逢甲商圈透過議員，也爭取衛福部長陳時中能來聚集人潮、促進消費。圖／黃馨慧議員提供
台中知名的逢甲商圈透過議員，也爭取衛福部長陳時中能來聚集人潮、促進消費。圖／黃馨慧議員提供
台中知名的逢甲商圈透過議員，也爭取衛福部長陳時中能來聚集人潮、促進消費。圖／黃馨慧議員提供
台中知名的逢甲商圈透過議員，也爭取衛福部長陳時中能來聚集人潮、促進消費。圖／黃馨慧議員提供

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