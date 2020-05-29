陳時中周日訪台中 逢甲夜市爭搭「順時中」列車

衛福部長陳時中將到台中行銷觀光，目前行程只排一中商圈，引起各商圈業者爭搶陳情，知名的逢甲夜市也希望搭上「順時中」列車促進商機，中市觀旅局長林筱淇表示，將移請經發局研議，納入後續行程參考。

台中市議員黃馨慧表示，逢甲夜市從去年起陸客不來，到今年新冠肺炎疫情導致人潮銳減，攤商店面業績掉了5至7成，急需重振觀光產業鏈。

黃馨慧為攤商請命、邀請陳時中部長也應來逢甲夜市品嘗庶民美食，因逢甲夜市是全台最大夜市，與高美濕地、國家歌劇院等景點並列為台中百萬(觀光客)景點，不但是台中著名觀光景點，更是重振台中觀光重要指標性。

黃馨慧也建議，振興觀光除了名人加持，也需要從景點基礎設施、便捷交通及特色行銷著手，升級品質、降低成本、再加上發現地方特色。