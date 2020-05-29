快訊

勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

公車候車亭有城鄉差距？ 台中海線偏鄉幾乎看不到

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市的公車候車亭，在市區已很普遍，在原縣區偏鄉卻受限難設置。圖／台中市府提供
台中市的公車候車亭，在市區已很普遍，在原縣區偏鄉卻受限難設置。圖／台中市府提供

台中縣市合併已10年，但偏鄉公共運輸的候車亭「規模」，卻與市區有很大城鄉差距，市議員施志昌調查目前大甲、大安與外埔候車亭僅占全市的4%，原因是候車亭須設在人行道上，但偏鄉人行道本就很少，導致偏鄉幾乎看不到候車亭。

中市交通局長葉昭甫解釋，其實候車亭不僅能設置在人行道上，也可設於路肩外側或路外空間，市府將根據城鄉不同環境條件，將公車招呼站納入候車亭設計，持續擴增優化，維護民眾搭車權益。

施志昌表示，根據公路用地使用規則，候車亭須設在人行道、或路肩外側邊緣，且要保持適當空間，原本規則是為了維護行車安全，讓行車、行人有足夠的通道，但卻造成鄉下設候車亭困難重重。

台中市目前候車亭佔公車站比例約21.4%，候車亭數量前三名是西屯83座、北屯63座、豐原46座，整體比例26.1，反觀大甲只有20座、大安8座、外埔僅有5座，占整體比例只有4%。

施志昌說，以2010到2019年新闢人行道最多的北屯與西屯，占全部82.6%，候車亭數量也相對提高，新設候車亭第二多是西屯41座，第三就是北屯39座，候車亭設置與人行道有密切關係。

施志昌質疑法令限制不合時宜，為了爭取一座30至50萬元的候車亭之前，還要先爭取上百萬設置人行道，市府應找相關局處商討突破法規限制困境，否則問題永遠難以解決。

台中市議員施志昌質疑公車候車亭設置有嚴重城鄉差距，海線3鄉鎮公車亭僅占全市4%。圖／施志昌議員提供
台中市議員施志昌質疑公車候車亭設置有嚴重城鄉差距，海線3鄉鎮公車亭僅占全市4%。圖／施志昌議員提供

人行道 偏鄉 公車
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

五都施政滿意度墊底 盧秀燕：有進步繼續努力

霧峰香米8成空包彈 災損補助每公頃1.8萬元

營養午餐用有機米，收購價不及成本？議員批價賤傷農

農民灌溉用水看天？ 議員施志昌爭取台糖放流水灌溉

相關新聞

台中綠線捷運將通車 「陽春」車站開發招商遙遙無期

台中捷運綠線通車在即，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商，從前市長胡志強至今已拖了7年，速度緩慢且成本持不斷增加，藍營...

華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

彰化縣華新醫材今天舉辦午宴歡送40名國軍工作人員，感謝過去3個月大力協助生產口罩。民眾最關心疫情管制解封後的口罩價格，華...

七旬阿嬤不耐高溫昏倒 熱心小鮮肉公主抱到樹蔭避暑

台中市七旬汪姓婦人25日中午騎單車外出時，疑因不堪低血壓、高溫，突然昏倒在北區路旁，附近市民發現後前往關心，其中一名騎車...

影／阿中部長31日到台中！陳時中到一中喝珍奶行銷台中

台中市長盧秀燕今天上午參加台中市公設民營甲興托嬰中心開幕慶滿月活動後，針對衛福部長陳時中31日下午到台中一事說明。盧秀燕...

彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

彰化縣縣道148線二林段路寬僅10至12公尺，現在車流量就不小，未來恐無法滿足彰化中科四期二林基地、二林精密園區和地方產...

南投表揚護理績優人員 林明溱：感謝大家努力抗疫

為感謝醫護人員在新冠肺炎疫情期間的辛勞，南投縣政府選在九族文化村表彰優良績優人員，縣長林明溱指出，疫情已持續近150天，...

彰化縣「順時中」還超前 6月1日起全面開放校園

隨著新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣政府今天宣布，從6月1日起，全縣國中小學校園空間(含戶外空間及場地租借)全面對外開放，以提供...

摘荔枝椿象卵片賺外快 4位達人抱走30多萬元獎金

彰化縣芬園鄉今年出了獵取10萬元獎金的摘荔枝椿象卵片達人後，鼓勵了更多人投入，到昨天收購截止，芬園鄉再增加了9萬、6萬及...

台中紅綠燈全台最多？ 竟比台北多一倍

台中市的紅綠燈號誌數量已是全台第一，光是市府施設就有5千多個，還有公路局所設的1千多個，比台北的2千多個、新北的4千多都...

台中大坑5號「軟腳坡」重新開放 秘境魅力依舊

台中大坑5號步道位於頭嵙山系稜線上，沿途有多處展望點，景色優美，其中黑松亭平台旁因有兩株百年大黑松樹，成為歷來熱門拍照打...

集集古街牌坊上午開拆 鎮民搶合影並留言好可惜

九二一地震後，受創嚴重的集集鎮，為了重振地方產業，鎮公所將老街商家重新規劃，16年前包括古街入口處的牌坊，更讓老街更充滿...

單親媽遠離八大行業 駕餐車載癲癇弟賣蔥抓餅兼做公益

自號「吳大娘」的單親媽媽吳宜蓁為了給孩子作好榜樣，今年過完春節就駕駛小貨車經營行動蔥抓餅店，從母親節開始參加公益活動，現...

熱門新聞

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

阿中部長品嘗新竹在地美食鴨香飯 漫遊動物園

人行道上畫機車格 澎湖縣突發奇想遭批低能無下限

35年前失事墜落校園 前飛官返校與救命恩人激動相逢

黃敏惠建議放寬資格 讓社會新鮮人也能安心即時上工

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。