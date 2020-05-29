公車候車亭有城鄉差距？ 台中海線偏鄉幾乎看不到

台中縣市合併已10年，但偏鄉公共運輸的候車亭「規模」，卻與市區有很大城鄉差距，市議員施志昌調查目前大甲、大安與外埔候車亭僅占全市的4%，原因是候車亭須設在人行道上，但偏鄉人行道本就很少，導致偏鄉幾乎看不到候車亭。

中市交通局長葉昭甫解釋，其實候車亭不僅能設置在人行道上，也可設於路肩外側或路外空間，市府將根據城鄉不同環境條件，將公車招呼站納入候車亭設計，持續擴增優化，維護民眾搭車權益。

施志昌表示，根據公路用地使用規則，候車亭須設在人行道、或路肩外側邊緣，且要保持適當空間，原本規則是為了維護行車安全，讓行車、行人有足夠的通道，但卻造成鄉下設候車亭困難重重。

台中市目前候車亭佔公車站比例約21.4%，候車亭數量前三名是西屯83座、北屯63座、豐原46座，整體比例26.1，反觀大甲只有20座、大安8座、外埔僅有5座，占整體比例只有4%。

施志昌說，以2010到2019年新闢人行道最多的北屯與西屯，占全部82.6%，候車亭數量也相對提高，新設候車亭第二多是西屯41座，第三就是北屯39座，候車亭設置與人行道有密切關係。