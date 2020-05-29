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台中綠線捷運將通車 「陽春」車站開發招商遙遙無期

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中捷運綠線今年底通車，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商不順，遙遙無期。圖／台中市府提供
台中捷運綠線今年底通車，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商不順，遙遙無期。圖／台中市府提供

中捷運綠線通車在即，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商，從前市長胡志強至今已拖了7年，速度緩慢且成本持不斷增加，藍營市議員李中今忍不住動怒批「執行率差且沒有願景」，交通局長葉昭甫強調，捷運土地開發以招商進行，6處土地共構基地正辦理中。

李中今質詢：「交通建設要有願景，政務官不要整天埋首例行事務！」他指出捷運車站與火車站區是人潮集聚處，一般而言企業對合作開發案有高度意願，但因為交通局對站體招商條件不優，結果造成企業卻步不前，招商遙遙無期。

他舉例捷運G9-1站，新光人壽原預計投入150億興建地上37樓的商業建築，但市府招商條件不優，從去年都無人投標，場站興建成本已從原先的16億上升到17.8億，再拖下去連當初與交通局合作的廠商都動念要退股。

李中議員質疑，招商無人問津，市府應立即變通修改條件、提高誘因，而不是一拖就半年；包括捷運G9-1 & G9-2車站或火車站專區，只見到單純的車站站體設計，看不到交通局的建設願景。

交通局長葉昭甫表示，捷運綠線目前有四維國小、文心崇德、文心櫻花、市政府2處、南屯站共6處土地共構基地，需辦理開發招商，捷運市政府站兩塊共構基地108年7月公告徵求投資人，可惜因經濟大環境波動、基地投資規模大等因素，未能順利徵得投資人，正彙整市場意見檢討方案，視時機再推出。

其餘4處基地規模較小，3月底推出文心崇德站、文心櫻花站兩案，5月4日召開線上視訊招商說明會，順利徵得投資人，110年2月簽約；四維國小站、南屯站則視市場反應滾動檢討，找尋適當時機接續推出。

李中建議應讓捷運G9-1 & G9-2車站成為雙子星大樓，也可考慮將文心路與台灣大道口交會的地下空間開闢為地下商場，沿台灣大道串連到大遠百、新光三越，成為首創的地下商店街；火車站兩塊車專用地也可充分利用600%的容積率整合為大商業區，帶動中區與舊城區發展。

中市交通局長葉昭甫解釋捷運綠線車站有6處土地共構基地，積極辦理開發招商。記者張明慧／攝影
中市交通局長葉昭甫解釋捷運綠線車站有6處土地共構基地，積極辦理開發招商。記者張明慧／攝影
台中捷運綠線今年底通車，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商不順，遙遙無期。圖／台中市府提供
台中捷運綠線今年底通車，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商不順，遙遙無期。圖／台中市府提供
台中捷運綠線今年底通車，但市議員李中質疑交通局無願景也沒應變措施，讓捷運車站聯合開發與火車站專用區招商不順。記者張明慧／攝影
台中捷運綠線今年底通車，但市議員李中質疑交通局無願景也沒應變措施，讓捷運車站聯合開發與火車站專用區招商不順。記者張明慧／攝影
台中捷運綠線今年底通車，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商不順，遙遙無期。圖／台中市府提供
台中捷運綠線今年底通車，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商不順，遙遙無期。圖／台中市府提供

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