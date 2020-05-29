快訊

勞動部穩定青年就業祭出66億 一次看懂誰可獲得補助？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
華新醫材今天舉辦午宴感謝國軍弟兄的辛勞。圖／華新提供　
華新醫材今天舉辦午宴感謝國軍弟兄的辛勞。圖／華新提供　

彰化縣華新醫材今天舉辦午宴歡送40名國軍工作人員，感謝過去3個月大力協助生產口罩。民眾最關心疫情管制解封後的口罩價格，華新醫材表示，熔噴布國際價格飛漲10倍，恢復正常期上班必須納入一例一休的加班費，這些成本加總後，很難只賣每片5元。

台灣連續47天新冠肺炎疫情本土零確診，政府解除徵用口罩，國軍口罩隊6月1日起退場，華新醫材未來兩個月內最多進用50名員工，增加6條生產線，日產量從70萬增至100萬片，但現有訂單已排到年底。

華新醫材董事長鄭永柱說，截至昨（28日）國軍合計3300多人次支援華新，華新口罩每日產量原本30萬片，靠著員工和國軍人力支持，輪班產製達到日產能70萬片；因新冠肺炎疫情在政府和民間民間共同努力之下，已領先其他國家控制疫情，防疫中心指示6月1日起口罩自由買賣解禁，國軍弟兄本月底將歸建原單位，華新醫材特地舉辦感恩餐會向大家致謝，並致贈國軍每人加菜金及口罩。

鄭永柱表示，國軍每批支援人力41人，撤離後，華新預計進用同樣人數，添購６部新機台，生產線從10條增至20條，7月起日產能從70萬片達到100萬片，月產量預計2500萬片（扣除周休二日後的產量），希望拓展海外市場。

新冠肺炎疫情今年元月升高警戒，2月各國疫情連環爆，口罩一片難求，華新醫材訂單爆量，元月訂的，今年4月才能交貨，因訂單持續累積，目前美國2億片、日本2000萬片、歐洲3000萬片、香港5000萬片，澳洲與加拿大等國家陸續下訂單，各國需求300至500萬片，即使日產量提高到100萬片，現有訂貨量恐到年底才能消化完畢。

今年2月在線上工作受傷的華新員工顏鈴玉，右手中指切除，手術和休養後，4月中旬回到工作崗位。今天她表示，國軍人員協助華新生產線度過防疫期，受傷後的她復原差不多，趕快回到線上，右手還不是很靈活，改到包裝部門工作，分攤國軍和同事的負擔。

政府徵用口罩數量，隨疫情管制大解封，從目前全數徵用，到6月起減至每日徵用22萬片，7月以後是否繼續徵用，還有待中央研商及指示。

華新醫材從今年元月31日起配合政府口罩徵收政策，當時廠內專產平面醫用口罩只有4條產線，每日生產人員約23人，日產量約30萬片可供政府徵收。為了能夠趕製更多的口罩，國防部2月6日緊急調派彰化後備指揮部，每日約40人次國軍分成早晚兩班，補足華新員工輪休和晚班的人力缺口，每天上午7點到晚上12點跟著排班、上料及包裝等的工作。

華新醫材董事長鄭永柱向社會大眾致謝，共同度過疫情嚴峻期。圖／華新提供
華新醫材董事長鄭永柱向社會大眾致謝，共同度過疫情嚴峻期。圖／華新提供

口罩 國軍
【閨蜜友情大考驗】看看你的專屬幸運色、送你閨蜜專屬好禮！

延伸閱讀

民眾湧藥局搶買口罩 藥師嘆訂貨難憂沒貨可賣

男賣2元口罩佯稱醫療防疫級 向22名民眾詐財被訴

6/1口罩開放仍不會那麼好買！中衛粉團6點聲明籲「冷靜」

台灣捐贈20萬片口罩 芬蘭醫院表達感謝

相關新聞

台中綠線捷運將通車 「陽春」車站開發招商遙遙無期

台中捷運綠線通車在即，但捷運車站聯合開發與火車站專用區招商，從前市長胡志強至今已拖了7年，速度緩慢且成本持不斷增加，藍營...

華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

彰化縣華新醫材今天舉辦午宴歡送40名國軍工作人員，感謝過去3個月大力協助生產口罩。民眾最關心疫情管制解封後的口罩價格，華...

七旬阿嬤不耐高溫昏倒 熱心小鮮肉公主抱到樹蔭避暑

台中市七旬汪姓婦人25日中午騎單車外出時，疑因不堪低血壓、高溫，突然昏倒在北區路旁，附近市民發現後前往關心，其中一名騎車...

影／阿中部長31日到台中！陳時中到一中喝珍奶行銷台中

台中市長盧秀燕今天上午參加台中市公設民營甲興托嬰中心開幕慶滿月活動後，針對衛福部長陳時中31日下午到台中一事說明。盧秀燕...

彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

彰化縣縣道148線二林段路寬僅10至12公尺，現在車流量就不小，未來恐無法滿足彰化中科四期二林基地、二林精密園區和地方產...

南投表揚護理績優人員 林明溱：感謝大家努力抗疫

為感謝醫護人員在新冠肺炎疫情期間的辛勞，南投縣政府選在九族文化村表彰優良績優人員，縣長林明溱指出，疫情已持續近150天，...

彰化縣「順時中」還超前 6月1日起全面開放校園

隨著新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣政府今天宣布，從6月1日起，全縣國中小學校園空間(含戶外空間及場地租借)全面對外開放，以提供...

摘荔枝椿象卵片賺外快 4位達人抱走30多萬元獎金

彰化縣芬園鄉今年出了獵取10萬元獎金的摘荔枝椿象卵片達人後，鼓勵了更多人投入，到昨天收購截止，芬園鄉再增加了9萬、6萬及...

台中紅綠燈全台最多？ 竟比台北多一倍

台中市的紅綠燈號誌數量已是全台第一，光是市府施設就有5千多個，還有公路局所設的1千多個，比台北的2千多個、新北的4千多都...

台中大坑5號「軟腳坡」重新開放 秘境魅力依舊

台中大坑5號步道位於頭嵙山系稜線上，沿途有多處展望點，景色優美，其中黑松亭平台旁因有兩株百年大黑松樹，成為歷來熱門拍照打...

集集古街牌坊上午開拆 鎮民搶合影並留言好可惜

九二一地震後，受創嚴重的集集鎮，為了重振地方產業，鎮公所將老街商家重新規劃，16年前包括古街入口處的牌坊，更讓老街更充滿...

單親媽遠離八大行業 駕餐車載癲癇弟賣蔥抓餅兼做公益

自號「吳大娘」的單親媽媽吳宜蓁為了給孩子作好榜樣，今年過完春節就駕駛小貨車經營行動蔥抓餅店，從母親節開始參加公益活動，現...

熱門新聞

獨／金門航空要飛了？幕後金主曝光宣稱砸50億

阿中部長品嘗新竹在地美食鴨香飯 漫遊動物園

人行道上畫機車格 澎湖縣突發奇想遭批低能無下限

35年前失事墜落校園 前飛官返校與救命恩人激動相逢

黃敏惠建議放寬資格 讓社會新鮮人也能安心即時上工

雨彈狂炸北市 二殯泡水辦告別式

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。