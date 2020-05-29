華新醫材致謝國軍 未來口罩很難只賣每片5元

彰化縣華新醫材今天舉辦午宴歡送40名國軍工作人員，感謝過去3個月大力協助生產口罩。民眾最關心疫情管制解封後的口罩價格，華新醫材表示，熔噴布國際價格飛漲10倍，恢復正常期上班必須納入一例一休的加班費，這些成本加總後，很難只賣每片5元。

台灣連續47天新冠肺炎疫情本土零確診，政府解除徵用口罩，國軍口罩隊6月1日起退場，華新醫材未來兩個月內最多進用50名員工，增加6條生產線，日產量從70萬增至100萬片，但現有訂單已排到年底。

華新醫材董事長鄭永柱說，截至昨（28日）國軍合計3300多人次支援華新，華新口罩每日產量原本30萬片，靠著員工和國軍人力支持，輪班產製達到日產能70萬片；因新冠肺炎疫情在政府和民間民間共同努力之下，已領先其他國家控制疫情，防疫中心指示6月1日起口罩自由買賣解禁，國軍弟兄本月底將歸建原單位，華新醫材特地舉辦感恩餐會向大家致謝，並致贈國軍每人加菜金及口罩。

鄭永柱表示，國軍每批支援人力41人，撤離後，華新預計進用同樣人數，添購６部新機台，生產線從10條增至20條，7月起日產能從70萬片達到100萬片，月產量預計2500萬片（扣除周休二日後的產量），希望拓展海外市場。

新冠肺炎疫情今年元月升高警戒，2月各國疫情連環爆，口罩一片難求，華新醫材訂單爆量，元月訂的，今年4月才能交貨，因訂單持續累積，目前美國2億片、日本2000萬片、歐洲3000萬片、香港5000萬片，澳洲與加拿大等國家陸續下訂單，各國需求300至500萬片，即使日產量提高到100萬片，現有訂貨量恐到年底才能消化完畢。

今年2月在線上工作受傷的華新員工顏鈴玉，右手中指切除，手術和休養後，4月中旬回到工作崗位。今天她表示，國軍人員協助華新生產線度過防疫期，受傷後的她復原差不多，趕快回到線上，右手還不是很靈活，改到包裝部門工作，分攤國軍和同事的負擔。

政府徵用口罩數量，隨疫情管制大解封，從目前全數徵用，到6月起減至每日徵用22萬片，7月以後是否繼續徵用，還有待中央研商及指示。