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彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈
彰化縣縣道148線二林段路寬僅10至12公尺，現在車流量就不小，未來恐無法滿足彰化中科四期二林基地、二林精密園區和地方產業發展的需要，縣政府完成拓寬改善工程，路寬增至24公尺，今天上午二林鎮天鳳宮旁舉辦通車祈福典禮。
148線道二林段拓寬工程西起柳子溝二號橋，往東銜接與溪湖鎮交界的溪湖橋，全長約1.9公里，原本雙向單行道路拓寬為24公尺，有雙向3.25公尺的快、慢車道，2公尺的機車道，總經費3.2億元，2017年7月動工，今年4月29日完工。
拓寬後的148縣道二林段拓寬工程增設多處橫交巷口交通號誌，供車輛雙邊通行，並提升標線抗滑力，抗滑係數由45BPN全面提升至為65BPN以上，維護機慢車行車的行車安全。路燈型式採用LED燈具，兩側設置鋼鈑護欄防止行車及用路人或農機具墜入開放式側溝。
縣道148二林段往東通往二林鎮華崙里，接溪湖鎮及中山高速公路員林交流道；往西連結縣道143線、彰129線挖仔路、台17線及台61線西部濱海快速道路王功交流道。縣長王惠美今天到場主持通車祈福典禮，致詞時表示，148縣道二林段通車後，不但可疏緩芳苑─二林─員林路廊日益壅塞的交通，也是八卦山脈直通海岸的最佳和最完整橫貫縣道，經濟兼具觀光。
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