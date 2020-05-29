彰化縣148線二林段今通車 打通八卦山到海岸交通動脈

彰化縣縣道148線二林段路寬僅10至12公尺，現在車流量就不小，未來恐無法滿足彰化中科四期二林基地、二林精密園區和地方產業發展的需要，縣政府完成拓寬改善工程，路寬增至24公尺，今天上午二林鎮天鳳宮旁舉辦通車祈福典禮。

148線道二林段拓寬工程西起柳子溝二號橋，往東銜接與溪湖鎮交界的溪湖橋，全長約1.9公里，原本雙向單行道路拓寬為24公尺，有雙向3.25公尺的快、慢車道，2公尺的機車道，總經費3.2億元，2017年7月動工，今年4月29日完工。

拓寬後的148縣道二林段拓寬工程增設多處橫交巷口交通號誌，供車輛雙邊通行，並提升標線抗滑力，抗滑係數由45BPN全面提升至為65BPN以上，維護機慢車行車的行車安全。路燈型式採用LED燈具，兩側設置鋼鈑護欄防止行車及用路人或農機具墜入開放式側溝。