雲林同鄉文教基金會贈藝文好書 盧秀燕感謝分享書香
財團法人雲林同鄉文教基金會感謝市長盧秀燕長期關懷旅居台中的雲林鄉親，特捐贈出版品「全國第五屆《雲林金篆獎》書法比賽專集」50大冊與中市市民共享，今天上午基金會譚量吉董事長率領董監事及顧問等至市府贈送圖書。
雲林同鄉文教基金會由譚量吉董事長在2002年所創立，17年來戮力社會文化教育推廣與弱勢族群照顧，為推廣書法國粹，並提昇社會人文藝術美學，已舉辦五屆《雲林金篆獎》書法比賽。
雲林同鄉文教基金會董事長譚量吉提到，書法是奧妙的人文藝術美學，更是國粹，基金會創會以來，從未間斷對推廣書法的關注及深耕作為，民國107年，再度籌辦第五屆《雲林金篆獎》書法比賽暨多元藝文系列競賽觀摩平台盛會。為深耕弘遠效益起見，並將比賽優勝作品等資料彙編成冊，印贈雲林各鄉鎮、學校圖書館外，更捐贈臺中市各區圖書館編目珍藏，供臺中市民閱讀賞析。
台中市長盧秀燕表示，感謝雲林同鄉文教基金會在回饋故鄉雲林之餘，不忘捐贈好書，台中市民喜愛閱讀，天下雜誌2019文教力評比名列六都前茅，公共圖書館平均每人借閱量5.21冊更是六都之冠，台中正在打造國內第一座美術館與圖書館共構的建築—「臺中綠美圖」，該建築已去年9月動工，主體工程預計2022年底完工，未來「台中市立圖書館總館」將以「藝術」類別為核心館藏，持續徵集豐富多元的優質好書，期盼各界給予支持。
後防疫時代，台中市立圖書館為民眾打造安心閱讀環境，落實「入館實名制」、「24小時不打烊還書箱」、「閱讀得來速」、「圖書除菌機」等快速服務外，6月底前更貼心的提供「逾期歸還不停權」、「預約未取不計次」等方案，並同步推出「防疫閱讀不打烊電子書展」、「居家防疫心靈處方箋」等活動，歡迎民眾多到圖書館走走，隨時體驗閱讀樂趣，輕鬆享受防疫新生活！
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