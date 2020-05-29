彰化縣「順時中」還超前 6月1日起全面開放校園

隨著新冠肺炎疫情趨緩，彰化縣政府今天宣布，從6月1日起，全縣國中小學校園空間(含戶外空間及場地租借)全面對外開放，以提供運動休閒場所，協助民眾恢復正常生活。

為防止新冠肺炎疫情擴散，彰化縣政府原關閉所轄學校校園，縣府表示，因疫情趨緩，為配合中央流行疫情指揮中心宣布將於6月7日擴大鬆綁生活防疫措施，彰化縣政府同步考量截至今天（5月28日）為止，國內本土病例持續46天零確診，且彰化縣第一階段已有近半數學校恢復校園開放，因此宣布所屬中小學提早至6月1日起校園空間(含戶外空間及場地租借)對外開放。

不過， 縣府仍請學校在校門口公告開放時段與注意事項，並提醒民眾進入校園應遵守相關防疫措施，維持社交距離或戴口罩、勤洗手，並且配合實名制，落實防疫新生活，身體不適不外出在家休息，以共同守護校園安全。