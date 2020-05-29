南投表揚護理績優人員 林明溱：感謝大家努力抗疫

為感謝醫護人員在新冠肺炎疫情期間的辛勞，南投縣政府選在九族文化村表彰優良績優人員，縣長林明溱指出，疫情已持續近150天，國內也連續1個半月無本土病例，而全縣防疫醫護的努力下，南投始終維持只有2名確診個案，並早已解除隔離及出院，但強調縣內疫情雖稍見緩解，但仍大意不得，稍有疏失就容易前功盡棄。

林明溱上午全縣優良醫護人員表揚時說，全球護理師們都全心投入這場戰「疫」，悉心照護身處於疫病苦難的病人及家屬，護理人員是承擔這次疫情最重要關鍵，大家站在新冠肺炎疫情的最前線，冒著生命危險為防疫任務努力。

林明溱說，南投縣共有2771位執業護理師，大部分服務在醫療機構、護理機構、長照機構、學校、職場及衛生所等。而護理師的工作總是與人生的重要階段環環相扣，從出生、年老、疾病到安寧，陪伴在每個人的左右。

南投護理師工會表示，自新冠肺炎疫情爆發後，醫護人員的工作量瞬間倍增，心裡承受的壓力非常大，南投為了防堵疫情，醫院配合各項管制，醫護人員也不辭辛勞的站在防疫最前線，但這段時間非常感謝各行各業為了幫醫護同仁打氣，紛紛送來暖心又暖胃的產品，讓他們非常的感動與感謝。