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影／防疫生力軍 五育高中40名學生不畏疫情投入長照

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
五育高中長照科學生到醫院實習長照服務，累積經驗也為將來就業鋪路。圖／五育高中提供
五育高中長照科學生到醫院實習長照服務，累積經驗也為將來就業鋪路。圖／五育高中提供

為這群18、9歲的高中畢業生鼓掌！

新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，也讓國內醫療人力吃緊，南投五育高中長照科40名畢業生卻不畏疫情，3天後將到中部醫療院所實習，2個星期後正式成為照服員，減輕各醫療院所的長照壓力。

學生林筱芙說，因為疫情心中難免有壓力，家人也曾反對到醫院服務，但她認為國內防疫做得很好，只要落實自我防護，就不怕病毒傳染，也希望運用所學提供阿公、阿嬤，讓他們能安心度過疫情。

五育高中長照科今年約有70名畢業生，其中40名學生選擇直接進入職場，30人繼續升學。今天學校舉辦經驗傳承儀式，除了學弟妹外，台中科大、中臺、弘光、輔英、亞洲、大葉等大學到場見證，南投醫院、彰化醫院也到場頒發聘書，學生還沒拿到畢業證書，工作已經到手。

五育高中5年前開辦長照服務科，第一屆招收一班42名學生，畢業生讓各醫院搶著要人，還提供獎助學金和在職進修，薪資最低上看32K，招生人數逆勢上揚，下學期還要增設建教合作班，學生在長照領域走出一片天。

學生江純菁說，因為家裡長輩行動不方便，因此她選擇就讀長照服務科，除了未來就業機會多，也能將專長用於照顧家中長輩；學生廖文媜說，在學校3年除了學習長照技能外，到醫院工作後還可邊就業、邊進修，希望進一步考取督導員，甚至自己經營長照機構。

五育高中校長邱勝濱說，因為新冠肺炎疫情影響，原本5月安排學生到醫院實習，家長都有些疑慮，為了讓學生、家長安心，學校多次舉辦說明會，40多名學生幾乎都願意投入長照，讓他很感動。

學生實習2星期後，轉為正式照服員，學生工作5天，假日則到中台等科大相關科系繼續進修，合作的醫院也會安排車輛方便學生進修，雖然半工半讀不輕鬆，但工作和學習相結合，更能累積紮實的經驗和專長，薪資收入也比大學生高，4年後還可取得大學學歷，學生可進可退有更多發揮空間。

五育高中長照科學生到醫院實習長照服務，累積經驗也為將來就業鋪路。圖／五育高中提供
五育高中長照科學生到醫院實習長照服務，累積經驗也為將來就業鋪路。圖／五育高中提供
五育高中長照科今天舉辦傳承儀式，學生還沒拿到畢業證書，就先拿到南投、彰化醫院頒發的聘書，就業有保障。記者江良誠／攝影
五育高中長照科今天舉辦傳承儀式，學生還沒拿到畢業證書，就先拿到南投、彰化醫院頒發的聘書，就業有保障。記者江良誠／攝影
五育高中長照科學生到醫院實習長照服務，累積經驗也為將來就業鋪路。圖／五育高中提供
五育高中長照科學生到醫院實習長照服務，累積經驗也為將來就業鋪路。圖／五育高中提供
五育高中長照科今天舉辦傳承儀式，學生還沒拿到畢業證書，就先拿到南投、彰化醫院頒發的聘書，就業有保障。記者江良誠／攝影
五育高中長照科今天舉辦傳承儀式，學生還沒拿到畢業證書，就先拿到南投、彰化醫院頒發的聘書，就業有保障。記者江良誠／攝影

長照 疫情 新冠肺炎 照服員 實習 升學 職場
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