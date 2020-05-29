摘荔枝椿象卵片賺外快 4位達人抱走30多萬元獎金

彰化縣芬園鄉今年出了獵取10萬元獎金的摘荔枝椿象卵片達人後，鼓勵了更多人投入，到昨天收購截止，芬園鄉再增加了9萬、6萬及5萬等「大戶」，合計全鄉收購量達7萬片，每片5元，總獎金達35萬元。

相對於去年收購量，才不過2萬多片，每片3元，約發放7萬元獎金，證明「重賞之下，必有勇夫」，再加上生物及化學藥物防治奏功，彰化縣政府農業處農務暨植物保護科代理科長黃松欽說，今年平均荔枝總產量比去年高出約8成。

每年2月下旬到4月底是荔枝椿象產卵高峰期，彰化縣政府從2月17日啟動荔枝椿象卵片收購，每片收購價5元，只要摘取葉片、花穗及樹幹等含10至14顆荔枝椿象卵片，可繳交至本縣各鄉鎮市公所，收購時間到昨天（5月28日）止。

彰化縣芬園鄉是全縣最大荔枝產區，總面積約450公頃，其中有管理的約200公頃，因此，收購的成績最好，尤其今年收購價從去年的3元提高到5元，更激勵民眾摘取荔枝椿象獵取獎金，在收購期間，即有一名黃姓鄉民因正逢新冠肺炎疫情，工廠減班減時，收入減少，即認真去摘荔枝椿象賺外快，到4 月底，個人就繳了兩萬片，購到 10萬元。

黃松欽說，縣府為了有效防治荔枝椿象，有意舉辦講習會，邀請黃姓摘荔枝椿象達人當講師，指導大家如何找到「獵物」，摘取拿獎金，進而獎勵民眾踴躍投入，達到防治荔枝椿象的目的。但黃姓鄉民十分低調，表示婉拒。

芬園鄉公所農經課人員也表示，這名黃姓鄉民在兩個半月就拿到10萬元獎金後，因工廠復工，正常工作後，就沒有餘暇再去摘荔枝椿象卵片，獎金才未繼續攀高，但卻有後起之秀，分別再出了9萬、6萬及5萬等「大戶」，連同黃姓鄉民，就包辦了超過9成獎金。