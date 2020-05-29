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台中紅綠燈全台最多？ 竟比台北多一倍

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
民進黨台中市議員王立任（左起）、張玉嬿、謝志忠與黃守達要求加速號誌智慧化，並要重視區域均衡。記者張明慧／攝影
民進黨台中市議員王立任（左起）、張玉嬿、謝志忠與黃守達要求加速號誌智慧化，並要重視區域均衡。記者張明慧／攝影

台中市的紅綠燈號誌數量已是全台第一，光是市府施設就有5千多個，還有公路局所設的1千多個，比台北的2千多個、新北的4千多都高出很多；針對台中紅綠燈「爆量」，藍、綠議員今批恐影響交通順暢度，智慧號誌設置應加速。

中市國民黨議員賴朝國今質詢指出，台中紅綠燈數量不斷增加，目前已居於全國第一高，數量多，管控又不良，同一條道路往往紅、綠燈不同調，讓駕駛人走走停停，秒數又沒分尖鋒與離鋒時間，不論車流多或少都一樣秒數，「很不智慧」。

賴朝國指停等紅綠燈太頻繁、時間久，不僅影響交通順暢，且機汽車運轉時排放大量廢氣也製造空汙；且相關管線未地下化，造成市容紊亂。

民進黨的議員張玉嬿、謝志忠、王立任表示，台中紅綠燈5千多處，每年還再增設68處，數量與密度都算高，雖紅綠燈施設有必要，讓車輛有依循標準、減少車碰撞，但也可能讓車輛運行效率不佳，要如何兼顧安全與效率，有必要智慧化號誌。

中市交通局長葉昭甫說，智慧化號誌是台中市府重要目標，也正逐年推動，目前已鎖定高速公路匝道與平面道路接進行試辦，中清路已設，五權、中港也依續做幹道續進計畫。

但謝志忠與張玉嬿認為，智慧號誌系統有明顯城鄉差距，質疑「難道原縣區不塞車嗎？」謝志忠也指豐原也有交流道，目前只有靠中央經費設置，若盧市府認為交通順暢重要，應重用市府經費加速設置。

國民黨台中市議員賴朝國憂心紅綠燈數量高，又不盡速智慧化，恐讓車行運行速度變慢，並增加空汙。記者張明慧／攝影
國民黨台中市議員賴朝國憂心紅綠燈數量高，又不盡速智慧化，恐讓車行運行速度變慢，並增加空汙。記者張明慧／攝影
台中市的紅綠燈號誌數量，已居全台第一高。記者張明慧／攝影
台中市的紅綠燈號誌數量，已居全台第一高。記者張明慧／攝影
台中市的紅綠燈號誌數量，已居全台第一高。記者張明慧／攝影
台中市的紅綠燈號誌數量，已居全台第一高。記者張明慧／攝影

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