聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中紅綠燈全台最多？ 竟比台北多一倍
台中市的紅綠燈號誌數量已是全台第一，光是市府施設就有5千多個，還有公路局所設的1千多個，比台北的2千多個、新北的4千多都高出很多；針對台中紅綠燈「爆量」，藍、綠議員今批恐影響交通順暢度，智慧號誌設置應加速。
中市國民黨議員賴朝國今質詢指出，台中紅綠燈數量不斷增加，目前已居於全國第一高，數量多，管控又不良，同一條道路往往紅、綠燈不同調，讓駕駛人走走停停，秒數又沒分尖鋒與離鋒時間，不論車流多或少都一樣秒數，「很不智慧」。
賴朝國指停等紅綠燈太頻繁、時間久，不僅影響交通順暢，且機汽車運轉時排放大量廢氣也製造空汙；且相關管線未地下化，造成市容紊亂。
民進黨的議員張玉嬿、謝志忠、王立任表示，台中紅綠燈5千多處，每年還再增設68處，數量與密度都算高，雖紅綠燈施設有必要，讓車輛有依循標準、減少車碰撞，但也可能讓車輛運行效率不佳，要如何兼顧安全與效率，有必要智慧化號誌。
中市交通局長葉昭甫說，智慧化號誌是台中市府重要目標，也正逐年推動，目前已鎖定高速公路匝道與平面道路接進行試辦，中清路已設，五權、中港也依續做幹道續進計畫。
但謝志忠與張玉嬿認為，智慧號誌系統有明顯城鄉差距，質疑「難道原縣區不塞車嗎？」謝志忠也指豐原也有交流道，目前只有靠中央經費設置，若盧市府認為交通順暢重要，應重用市府經費加速設置。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言