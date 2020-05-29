名人講座不中斷 惠中寺邀名師「雲講堂」談智慧防疫

台中佛光山惠中寺邁入第6年的2020年「未來與希望」系列講座，也順應輿情由現場轉為線上「雲講堂」，5月30日起連續29天每晚開啟一堂智慧錦囊「拈一朵般若花，為煩惱解密」，藉由講師群豐富的生命經驗，注入心靈抗疫的祕方，今年首次獲邀參與直播的講師有譚敦慈、盛治仁、蕭薔等。

中區總住持覺居法師表示，突如其來的疫情恍若烏雲罩頂，掩蓋了美麗的日常，讓大眾陷於恐懼而惶然不安。如何面對疫情帶給我們的啟發？「雲講堂」主視覺裡佛陀以慈悲心拾起了病毒，化為一朵般若花散播大地，就是要讓眾多善知識在雲端引領聽眾穿越黑暗，面對困難解開疑惑，重新蓄積正能量再出發。

在疫情衝擊中，飯店業是站在海嘯第一排的產業，雲朗觀光集團總經理盛治仁提到，千萬不要浪費一個好危機，疫情中不要等待，應該善用資源和創造力去化解，並聚焦在感動的事物上。

臨床毒物科護理師譚敦慈，長久以來致力推行「無毒」好生活，成為重視食品安全者，最信任的安心指標。如何在疫情當前、疫情過後，擁有正確、健康的生活方式？她將告訴聽眾許多實用的小撇步。

陣容堅強的29位名師，分別從佛法、科學、人文、藝術、教育、健康、心理等專業領域，探討疫情對人類的改變及因應之道，透過每一夜的聆聽，有如智者明燈引路，終能找回心的安定，勇於向未來前行。5月30日至6月27日每晚7：30至7：50，在惠中寺官方FB和惠中寺官方YOUTUBE直播推出。