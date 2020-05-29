集集古街牌坊上午開拆 鎮民搶合影並留言好可惜

九二一地震後，受創嚴重的集集鎮，為了重振地方產業，鎮公所將老街商家重新規劃，16年前包括古街入口處的牌坊，更讓老街更充滿古色古香的味道，由於恰逢商圈十字路口，常發險象環生的交通狀況、上午這座「集集古街」的牌坊將被拆除，讓不少鎮民及遊客說，「好可惜喔！要趕快去拍照留念。」

鎮長陳紀衡表示，建於2004年的集集古街牌樓雖然很美、同時也承載了許多鄉親的回憶，但過去多年來，在出入集集街初中街口時，接受民眾陳情經常看到險象環生的情況，甚至親身經歷事故，為了在這個路口施設紅綠燈，進而帶給大家更安全的交通，不得以需要拆除古街牌坊，今天上午施工後，將以一天的時間，完成全部拆除作業。

當得知美麗的牌坊即將被拆後，不少民眾在鎮長臉書上留言表示，「怎麼不要把紅綠燈做在牌坊上？融合現代和古代的感覺，也會是一種特色…」，陳紀衡也親自回文表示，有與縣府建議過，但不符合規範，牌樓的外皮承重能力也不夠；另有網友說，「真的要拆了，好可惜！」